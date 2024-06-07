Эксперт считает, что политика США по РФ будет враждебной, пока идет конфликт на Украине

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Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник считает, что мир находится в опасной ситуации

ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американская политика в отношении России будет оставаться враждебной, пока на Украине продолжаются военные действия. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник, комментируя высказывания президента России Владимира Путина на встрече с руководством мировых информационных агентств. Это организованное ТАСС мероприятие состоялось 5 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Политика США в отношении России будет оставаться враждебной, кто бы ни был у власти, пока на Украине продолжаются боевые действия", - подчеркнул профессор.

"Перед выборами 2016 года я неоднократно предупреждал российских журналистов и коллег, что Трампу не стоит доверять. Он не был другом России, - добавил он. - И как сказал сегодня президент Путин, Трамп действительно ввел санкции против России и начал оказывать летальную помощь Украине, что администрация [экс-президента Барака] Обамы - [бывшего вице-президента Джо] Байдена отказывалась делать. Во время сегодняшней пресс-конференции Путин говорил об опасной эскалации НАТО на Украине и подчеркнул, что страны НАТО разрешили Украине наносить удары по целям на территории России, а также увеличили число советников НАТО для помощи в наведении на цели и сборе разведданных. Он предупредил об опасности применения ядерного оружия в случае угрозы для России".

Эксперт подверг критике страны Запада, которые полагают, что "Путин блефует".

"Путин говорит, что это не так. Таким образом, мир и будущее жизни на нашей планете находятся в опасной ситуации. Я думаю, президент Путин понимает, что в случае кризиса или потенциального ядерного противостояния он предпочтет иметь дело с таким старомодным разжигателем войны, как Байден, чем с таким неуравновешенным, опрометчивым и непредсказуемым субъектом, как Трамп", - отметил Кузник.

Путин заявил ранее, что после выборов в США американская политика в отношении Москвы не изменится. "Мы думаем, что ничего, по сути, такого серьезного не произойдет", - указал российский лидер. По его словам, России, "по большому счету, <...> все равно", кто окажется в Белом доме. Как подчеркнул Путин, Россия будет работать с любым президентом, которого изберет американский народ.

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост главы вашингтонской администрации от своих партий. Официально их кандидатуры будут утверждены на общенациональных партийных съездах республиканцев (в июле) и демократов (в августе).