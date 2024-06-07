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ТАСС

Эксперт считает, что США и РФ будут искать способ завершить бои на Украине в 2025 году

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Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон отметил, что это потребует от сторон "определенной степени сотрудничества"

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Россия и Соединенные Штаты будут искать способ урегулирования конфликта на Украине в 2025 году, после американских выборов, предстоящих в ноябре. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон, комментируя высказывания президента России Владимира Путина на встрече с руководством мировых информационных агентств. Это организованное ТАСС мероприятие состоялось 5 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы, надеюсь, коллективно должны будем найти какой-то способ завершить эту войну в 2025 году. А это потребует [от России и США] определенной степени сотрудничества или по меньшей мере общения и - от одной или большего числа сторон - компромисса", - сказал эксперт.

Хотя, по мнению О'Хэнлона, "всю ответственность" за начало на Украине боевых действий якобы несет Россия, политолог выделил "деловой тон" заявлений Путина, касавшихся предстоящих в США выборов и их возможного влияния на отношения Москвы и Вашингтона. "Я бы сказал, что я приветствую деловой тон", - отметил О'Хэнлон.

Путин заявил ранее, что после выборов в США американская политика в отношении Москвы не изменится. "Мы думаем, что ничего, по сути, такого серьезного не произойдет", - указал российский лидер. По его словам, России, "по большому счету, <...> все равно", кто окажется в Белом доме. Как подчеркнул Путин, Россия будет работать с любым президентом, которого изберет американский народ.

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост главы вашингтонской администрации от своих партий. Официально их кандидатуры будут утверждены на общенациональных партийных съездах республиканцев (в июле) и демократов (в августе). 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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