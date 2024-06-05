Макрон обдумывает рискованный план по Украине. Что, если Путин раскусит его блеф? (The Washington Post, США)

WP: Путин унизит Макрона ударом по французским военным инструкторам на Украине

Намерение Макрона отправить инструкторов на Украину опасно для всего Запада, пишет WP. Французский президент пытается балансировать на позиции стратегической двусмысленности. Однако Путин может раскусить этот блеф. К последствиям Париж не готов.

Ли Хокстедер (Lee Hockstader)

Париж — Так называемые красные линии, ограничивающие военную поддержку Украины со стороны Запада, неизменно стираются, и на данном этапе больше похожи уже на блеклый розовый пунктир.

Последний пример — выданное президентом Байденом разрешение Киеву использовать американское оружие для ударов по целям непосредственно на территории России, пусть и (на данном этапе) при строгом соблюдении поставленных условий.

Поскольку Запад отменил некогда жесткие ограничения на эскалацию ради выживания Украины, самым прочным остается запрет на размещение западных войск. Но и сейчас и он выглядит все более шатким, поскольку Франция уже задумалась об отправке военных инструкторов.

Если до этого дойдет, то последствия окажутся более серьезными и менее предсказуемыми, чем в результате передачи Киеву той или иной системы вооружений наперекор прошлым запретам. Тем не менее, среди союзников Украины по НАТО нет единства насчет дальнейших шагов. И почти ничто не предвещает, что Франция и ряд других европейских стран, обдумывающих это решение (включая союзников более мелких, таких как Эстония и Литва), тщательно продумали дальнейшее развитие событий.

Вашингтон, Берлин и другие крупные партнеры по обороне Украины исключили переброску войск по двум основным причинам.

Во-первых, это будет означать качественный эскалационный скачок: в поддержку Украины отправится не только тяжелая техника, но и людские ресурсы, а это чревато потерями уже среди европейских войск. Во-вторых, это вопрос политической выгоды. Доселе западной общественности это подавалось как конфликт, где огромные потери несут сугубо украинцы, защищающие Европу от российской агрессии.

Решимость Байдена поддержать Украину и одновременно избежать третьей мировой войны привела к самосдерживанию: проволочкам при отправке Украине ракет большой дальности, истребителей, систем противовоздушной обороны и другого оружия, которое могло бы подкрепить возможности Киева на поле боя и спасти жизни. Однако постепенный подход президента также разоблачил пустые ядерные угрозы Москвы в ответ на передачу все более мощного западного оружия.

За последние два года несколько западных союзников предприняли ограниченные учебные миссии на территории Украины. Замыслы президента Франции Эммануэля Макрона кажутся более смелыми, громкими и оттого рискованными — даже если инструкторы, которых он намерен перебросить, будут находиться далеко от линии фронта.

По его мнению, Запад должен заставить Кремль гадать насчет своих истинных намерений, а не заведомо исключать то, чего делать не будет. Встав на позиции “стратегической двусмысленности”, считает Макрон, союзники Украины преодолеют рамки самосдерживания, переложив бремя расчета рисков эскалации на плечи Путина.

“Мне трудно себе представить, что Путин сознательно захочет прямых боевых действий с державой НАТО, если та не будет участвовать в конфликте”, — сказал известный французский аналитик Франсуа Эйсбур, поддерживающий подход Макрона.

Проблема вот в чем: а что, если Путин раскусит блеф Макрона? Особенно с учетом того, что французский лидер почти ничего не предпринял, чтобы подготовить французское общественное мнение к потоку “двухсотых” с Украины. Не говоря уже о том, что большинство главных союзников Франции по НАТО, которые сами по-прежнему категорически против переброски войск, едва ли сочтут потери Парижа достаточным поводом для прямой конфронтации с Россией.

Путин может счесть удары по французским войскам, если российские войска смогут их обнаружить, не только возможностью разоблачить разногласия Запада, но шансом унизить лично Макрона, который сейчас оказался в компании самых ярых антироссийских “ястребов”.

“Мы поддерживаем Украину, — сказал мне Эйсбур. — Несет ли это в себе элемент риска? Да, несомненно”.

Франция обладает огромными вооруженными силами и входит в число ведущих мировых производителей оружия. Но неясно, какую пользу Франция может принести закаленным в боях вооруженным силам Киева, которые уже более двух лет сдерживают путинский натиск. На данный момент этого, быть может, не знают и сами французы.

Что известно, так это то, что при решительной риторике Макрона Франция отстает от других союзников Киева по поставкам Украине всего самого необходимого: систем вооружения и боеприпасов.

Помимо прочего Франция поставила несколько десятков ракет Scalp большой дальности, которые сыграли важную роль в прорыве московской блокады украинского судоходства в Черном море. Однако по общему объему двусторонней военной помощи Киеву Франция уступает Нидерландам, Дании и Польше — не говоря уже о более крупных донорах, таких как США, Германия и Великобритания.

Утверждается, что о плане отправить военных инструкторов Макрон может объявить в четверг в 80-летнюю годовщину высадки в Нормандии в компании Байдена и других западных лидеров. Однако на церемонии, посвященной единству союзников, французский лидер рискует лишь подчеркнуть свою изоляцию — при весьма скромной выгоде.