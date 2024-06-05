Войти
ИноСМИ

В ожидании членства в ЕС Турция увидела в БРИКС экономический потенциал (South China Morning Post, Гонконг)

314
1
0
Турецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле.
Источник изображения: © AP Photo / Emrah Gurel

Глава МИД Турции Фидан: Анкара хотела бы присоединиться к БРИКС

Турция хотела бы стать членом БРИКС, заявил глава МИД страны Хакан Фидан в беседе с SCMP. По его словам, европейские страны затянули с присоединением Анкары к ЕС, поэтому она вынуждена искать альтернативу. А БРИКС обладает экономическим потенциалом.

Турция желает присоединиться к БРИКС, этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров объединения в Нижнем Новгороде. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, находящийся с визитом в Китае.

"Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году", — сказал министр, слова которого приводит газета South China Morning Post (SCMP).

Фидан отметил, что одним из важнейших столпов внешней политики Турции является формирование прочных экономических связей.

По его словам, из-за "политики идентичности" некоторые крупные страны ЕС так и не позволили Турции стать полноправным членом блока, хотя она уже давно пытается присоединиться к нему.

"Поэтому приходится искать альтернативу", — заявил министр.

Он отметил, что БРИКС еще "предстоит пройти долгий путь, однако мы не можем игнорировать тот факт, что БРИКС, как важная платформа сотрудничества, предлагает некоторым другим странам хорошую альтернативу".

"Мы видим в БРИКС потенциал", — добавил он.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что рассчитывает посетить встречу министров БРИКС в России, чтобы обсудить возможность присоединения входящей в НАТО Турции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Турция
Проекты
NATO
БРИКС
Евросоюз
Похожие новости
25.01.2019
Патрушев: Новое оружие обеспечит безопасность России на десятилетия
22.10.2018
НАТО нацеливается на "дугу кризисов"
19.02.2018
Запад наращивает информационное давление на Россию
28.01.2016
Прошли ли мы точку невозврата?
14.01.2015
Сценарий интервенции
25.03.2014
Борьба за мир
05.08.2013
Семь раз отмерить
1 комментарий
№1
05.06.2024 02:14
Я  бы не допускал Турцию в БРИКС.Она член  блока НАТО , вооружает Украину ( корвет "Гетьман Мазепа") финансирование которого вызывает загадку.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 05.06 09:51
  • 7
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 05.06 09:12
  • 6
"Есть предел": как Китай реагирует на усиление военных связей Филиппин и США - Мнения ТАСС
  • 05.06 09:11
  • 1749
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.06 05:27
  • 4
Первый украинский корвет в море
  • 05.06 03:17
  • 1
Российский адмирал назвал угрозой размещение «Томагавков» в Балтийском море
  • 05.06 03:13
  • 1
NYT: приоритеты США и Украины в зоне СВО расходятся
  • 05.06 02:14
  • 1
В ожидании членства в ЕС Турция увидела в БРИКС экономический потенциал (South China Morning Post, Гонконг)
  • 04.06 20:26
  • 1
Сопротивление на Украине: нас становится больше
  • 04.06 18:48
  • 0
О корветах ВМФ Украины в Черном море
  • 04.06 15:41
  • 0
Буферная зона и «восточный щит» на границе: «жирный» кусок или совесть поляков?
  • 04.06 10:32
  • 34
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 04.06 09:38
  • 2
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 04.06 07:10
  • 1
Максимально защищенный БМО-Т с "супер-мангалом" станет неубиваемым БТР