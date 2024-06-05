В ожидании членства в ЕС Турция увидела в БРИКС экономический потенциал (South China Morning Post, Гонконг)

Глава МИД Турции Фидан: Анкара хотела бы присоединиться к БРИКС

Турция хотела бы стать членом БРИКС, заявил глава МИД страны Хакан Фидан в беседе с SCMP. По его словам, европейские страны затянули с присоединением Анкары к ЕС, поэтому она вынуждена искать альтернативу. А БРИКС обладает экономическим потенциалом.

Турция желает присоединиться к БРИКС, этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров объединения в Нижнем Новгороде. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, находящийся с визитом в Китае.

"Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году", — сказал министр, слова которого приводит газета South China Morning Post (SCMP).

Фидан отметил, что одним из важнейших столпов внешней политики Турции является формирование прочных экономических связей.

По его словам, из-за "политики идентичности" некоторые крупные страны ЕС так и не позволили Турции стать полноправным членом блока, хотя она уже давно пытается присоединиться к нему.

"Поэтому приходится искать альтернативу", — заявил министр.

Он отметил, что БРИКС еще "предстоит пройти долгий путь, однако мы не можем игнорировать тот факт, что БРИКС, как важная платформа сотрудничества, предлагает некоторым другим странам хорошую альтернативу".

"Мы видим в БРИКС потенциал", — добавил он.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что рассчитывает посетить встречу министров БРИКС в России, чтобы обсудить возможность присоединения входящей в НАТО Турции.