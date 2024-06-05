Эксперт: удары западным оружием по РФ грозят эскалацией конфликта до мирового масштаба

Основатель международного Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш отметила, что "наибольшая опасность связана с тем, что западный истеблишмент убедил сам себя, будто Россия блефует, по-прежнему считая, что он может продолжать "варить российскую лягушку"

ВАШИНГТОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Применение западного оружия для ударов по территории России грозит эскалацией конфликта, который может обрести мировой масштаб. С такой оценкой выступила в беседе с корреспондентом ТАСС основатель международного Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш.

Комментируя снятие администрацией президента США Джо Байдена запрета на применение американского оружия для нанесения ударов вглубь российской территории, эксперт задалась вопросом о том, "значит ли это, что он [Байден] больше не стремится избежать третьей мировой". Последовавшее за сменой позиции США разрешение правительства ФРГ на использование немецкого оружия для "защиты от атак" РФ в Харьковской области она охарактеризовала как "очередную позорную капитуляцию [Берлина] под американским давлением". Россия, по мнению Цепп-Ларуш, "предупредила об асимметричном ответе на эту эскалацию".

"Наибольшая опасность связана с тем, что западный истеблишмент убедил сам себя, будто Россия блефует, по-прежнему считая, что он может продолжать "варить российскую лягушку". Тем временем премьер-министр [Венгрии] Виктор Орбан заявил в эфире радиостанции Kossuth, что Европа готовится к войне против России. Если движение по этой траектории не остановить, Армагеддон наступит уже скоро", - считает собеседница агентства. "Набат должен звенеть громко и во всеуслышание", - подчеркнула она.

Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что президент Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал Блинкен, речь идет только об ударах по районам России близ Харькова. При этом он, однако, не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти. Кабинет министров ФРГ заявил в тот же день, что германское оружие может использоваться "для защиты от атак" России в районе Харьковской области. Однако среди стран Запада сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия.

Президент России Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину данные ударные системы, подчеркнул Путин. Он предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал 31 мая, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.