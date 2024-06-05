infoBRICS: разрешение Запада бить по целям в России грозит ядерной эскалацией

Недавние действия НАТО на Украине равносильны объявлению войны России, пишет infoBRICS. Атаки на стратегические объекты, в частности, радиолокационные станции раннего предупреждения, и поддержка дальних ударов по России — это прямая угроза ядерной эскалации, отмечается в статье.

Драголюб Боснич

Ранее на этой неделе я утверждал, что последние действия НАТО на Украине (и за ее пределами) равносильны объявлению войны России. Атаки на стратегические объекты России, в частности на радиолокационные станции раннего предупреждения, а также открыто заявленная Столтенбергом поддержка дальних ударов по России с использованием оружия, поставляемого НАТО, совершенно ясно показывают, что планирует делать политический Запад. Такие люди, как Йенс Столтенберг, конечно, не принимают никаких реальных решений, а служат в основном в качестве прославленных пресс-секретарей. Однако его угрозы в адрес Кремля окончательно показывают истинные намерения самого агрессивного в мире рэкетирского картеля. Что еще хуже, последние заявления фактических лидеров стран НАТО показывают, что политический Запад отчаянно пытается предотвратить поражение неонацистской хунты, поднимая ставки до прямой конфронтации с Москвой (то есть третьей мировой войны).

Это не оставляет России иного выбора, кроме как быть готовой к любому развитию событий. Недавно она провела военные учения с имитацией применения тактического ядерного оружия (ТЯО). Это очень важно, поскольку Кремль обладает не только самым мощным в мире стратегическим арсеналом, но и самым большим количеством ТЯО, включая ядерные снаряды для своих непревзойденных артиллерийских соединений. Таким образом, если вы думали, что российская артиллерия не может быть страшнее, чем она есть, задумайтесь на секунду, что это относится только к ее обычным возможностям. Поэтому, когда президент Владимир Путин говорит "вы еще ничего не видели", это следует понимать именно так. И нормальные люди, конечно, не хотели бы видеть такую эскалацию. Однако, поскольку политический Запад продолжает погружаться в полное безумие, мы не можем ожидать от его лидеров настоящей политики и разумных решений.

С другой стороны, если раньше российское руководство пыталось поддерживать контакт, чтобы избежать катастрофы глобального масштаба, то теперь оно понимает, что это не только бесполезно, но и контрпродуктивно, если не сказать саморазрушительно. Привыкнув к вторжению на территорию, принадлежащую беспомощным противникам (представьте себе взрослого мужчину, врывающегося в детский сад и бьющего дошкольников), НАТО полностью оторвалось от реальности. Несмотря на то, что теперь оно преследует практически равного противника (та же аналогия, только вместо дошкольников у вас гигантский боец ММА), воинственный альянс все еще живет в иллюзии, что он значительно превосходит других и что он победит. Это заставляет Москву не вступать в диалог (как уже говорилось, это бессмысленно), а открыто говорить о возможности ядерной войны с США и НАТО.

Исторически сложилось так, что Кремль всегда старался держать разговоры об этом за закрытыми дверями, как это принято у тех, кто еще соблюдает дипломатический этикет. Однако, поскольку политическая концепция Запада в отношении внешней политики теперь эквивалентна бандитизму и пиратству, это тоже стало бесполезным. Именно поэтому Россия сейчас предупреждает о подготовке НАТО к ядерной войне. По данным российских военных и спецслужб, воинственный альянс тайно проводит военные учения, в ходе которых готовится к потенциальным ядерным ударам по России. Об этом в недавнем интервью заявил генерал армии Владимир Кулишов, первый заместитель директора ФСБ и руководитель ее пограничной службы. Речь идет не только о масштабном усилении активности НАТО у российских границ, но и об упомянутых ядерных учениях, которые воинственный альянс пытается скрыть.

"Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории", – заявил генерал Кулишов в интервью "РИА Новости", добавив: "Ситуация требует принятия соответствующих мер по защите и охране наших рубежей".

Многие на политическом Западе могут проигнорировать или даже отвергнуть его слова, но, похоже, российскому генералу даже не нужно было ничего говорить, поскольку лидеры ЕС/НАТО сами фактически подтверждают это практически каждый день. В частности, после того как президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею использования против России дальнобойного оружия НАТО, президент США Джо Байден присоединился к тем, кто вдруг захотел взорвать весь мир. Следует отметить, что, хотя на данный момент это простая формальность, это знаменует тревожные изменения в риторике. Если раньше Вашингтон пытался поддерживать уровень "правдоподобного отрицания", то теперь он открыто говорит об ударах по стране с крупнейшим в мире термоядерным арсеналом. Уступая России по количеству собственных стратегических вооружений, США несут огромную ответственность.

Однако вместо того, чтобы быть гораздо более осторожными в своих заявлениях и действиях, воинственная талассократия делает все наоборот. Президент Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждали о недопустимости такого поведения на протяжении многих лет и продолжают делать это до сих пор. К сожалению, эти разумные призывы, похоже, остаются без внимания. Хуже того, НАТО не только продолжает игнорировать это, но и усиливает атаки на российские системы раннего предупреждения через своих неонацистских марионеток в Киеве. Такие системы не играют никакой роли в военных операциях Москвы на Украине, а это значит, что киевский режим, конечно же, не стал бы использовать свои силы и ресурсы, и без того слишком скудно распределенные по разрушающейся линии фронта, для таких атак – если бы ему не приказали это сделать его хозяева в Вашингтоне и, в меньшей степени, в Брюсселе.

Очевидно, что мотивом для НАТО было бы снижение способности России обнаруживать и отслеживать потенциальные ядерные удары. Однако самый агрессивный в мире рэкетирский картель, похоже, забыл о российской системе "Периметр" (известной в НАТО как "Мертвая рука"), которая обеспечивает ответный удар даже в том случае, если все российское руководство будет уничтожено в результате возможного "обезглавливающего удара", о котором Пентагон открыто говорит в последние годы. Кроме того, атомные подводные лодки Кремля мирового класса обеспечивают сдерживание, даже если евразийский гигант перестанет существовать. Восемь ПЛАРБ класса "Борей" несут по 16 БРПЛ Р-30 "Булава". Каждая ракета способна нести до десяти термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн. Для сравнения: бомба в Хиросиме была мощностью 15 килотонн. Посчитайте сами.