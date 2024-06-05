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ТАСС

Касатонов: оснащение ВМФ перспективным оружием позволит бороться с любыми типами СВКН

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Флаг ВМФ РФ на боевом корабле
Флаг ВМФ РФ на боевом корабле.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

По данным заместителя главнокомандующего ВМФ РФ, к 2025 году Соединенные Штаты планируют создать и приступить к опытно-боевой эксплуатации до 20 гиперзвуковых средств поражения

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Разработка оружия на новых физических принципах (включая лазерное и электромагнитное) и оснащение им кораблей ВМФ позволит бороться с любыми типами современных средств воздушно-космического нападения (СВКН) противника. Такое мнение высказал заместитель главнокомандующего ВМФ РФ адмирал Владимир Касатонов в статье, опубликованной в журнале Минобороны РФ "Военная мысль".

По его данным, к 2025 году США планируют создать и приступить к опытно-боевой эксплуатации до 20 гиперзвуковых средств поражения, а к 2030 - содержать в готовности к применению до 160 таких средств.

"Одним из главных перспективных направлений развития средств борьбы с СВКН является разработка оружия на новых физических принципах (например, комплексов лазерного и электромагнитного оружия) и оснащение им кораблей", - считает Касатонов.

По его мнению, основные направления развития перспективной системы ПВО корабельных тактических групп диктуют необходимость ее перехода на новый технический уровень, который позволит эффективно бороться со всеми типами современных и перспективных СВКН противника. 

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