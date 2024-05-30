Макрон: Украине надо разрешить бить по России западным оружием (Financial Times, Великобритания)

Канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в гостевом доме правительства Германии в Мезеберге, к северу от Берлина. 28 мая 2024 года.

Макрон поддержал удары западным оружием по военным объектам в России

На пресс-конференции с Шольцом Макрон призвал разрешить ВСУ использовать западное оружие для ударов по военным объектам в России, пишет FT. В свою очередь канцлер Германии заявил, что у Украины есть право на такие атаки. Читатели издания позицию европейских политиков раскритиковали.

Лейла Аббуд (Leila Abboud), Сэм Джонс (Sam Jones), Бен Холл (Ben Hall)

Эммануэль Макрон призвал разрешить Украине использовать западное оружие против военных объектов в России. Таким образом французский лидер стал самым высокопоставленным чиновником НАТО из тех, кто высказались за отмену ограничений, установленных сторонниками Киева.

Во вторник на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем президент Франции заявил, что Украине должно быть разрешено защищать свою территорию от российских атак — в том числе второй по величине город страны Харьков, который подвергается почти ежедневным бомбардировкам.

“Как мы сможем объяснить Украине, что им нужно защищать свои города, если при этом они не имеют права бить туда, откуда летят ракеты? Это словно если мы говорим: мы дадим вам оружие, но вы не можете им защищаться”, — сказал Макрон.

При этом он провел различие между ударами по военным объектам, с которых Россия атакует Украину, и другим целям. “Мы должны позволить им нейтрализовывать военные объекты, с которых запускаются ракеты... Но мы не можем допустить поражения других целей в России — будь то заведомо гражданских или военных”, — заявил Макрон.

Столь же агрессивную позицию Макрон продемонстрировал в феврале, заявив, что не следует исключать отправку западных войск — чем немедленно вызвал отповедь Шольца и ряда стран НАТО.

Украина уже давно умоляет западные столицы разрешить использовать подаренное ими оружие для поражения российских целей, заявляя, что иначе ей приходится воевать одной рукой, потому что другая связана. Президент Украины Владимир Зеленский также усилил нажим на партнеров во вторник: “И они по вам стреляют, а вы не можете ответить. Вы просто не можете этого сделать, потому что вы просто не можете использовать западное оружие”.

Украинские чиновники утверждают, что наступление России на приграничную Харьковскую область на северо-востоке страны в начале этого месяца показало всю важность снятия ограничений. Москва смогла сосредоточить личный состав и технику для нападения со своей стороны границы, прекрасно зная, что противник не сможет их поразить дальнобойными боеприпасами западного производства, включая высокоточные ракеты наземного базирования ATACMS.

Некоторые западные официальные лица, включая генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, все чаще призывают сменить подход.

С самого начала конфликта США, в частности, были обеспокоены тем, что Москва может счесть украинские удары ракетами большой дальности, подаренными из американских арсеналов, неприемлемой эскалацией. Белый дом заявил, что “не поощряет” и “не разрешает” Украине бить по целям внутри России поставленным США оружием.

Однако, по словам одного высокопоставленного чиновника США, непосредственно внутри администрации Байдена госсекретарь Энтони Блинкен в последнее время настаивает на смене подхода.

Владимир Путин предупредил, что разрешение Украине наносить удары по целям на территории России передовым западным оружием может привести к эскалации тянущегося уже два года конфликта и чревато “серьезными последствиями”.

Во вторник российский президент заявил, что члены НАТО, поставляющие Украине современное вооружение, особенно в Европе, должны “отдавать себе отчет, с чем они играют”. Путин намекнул, что Москва может нанести ответный удар.

“Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду прежде, чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории”, — заявил Путин после государственного визита в Узбекистан.

Франция поставила Украине крылатые ракеты Scalp — аналог британским Storm Shadow, а также высокоточные авиационные бомбы, которые могут быть использованы для поражения территории России.

Германия не поставила Украине ни одной из своих ракет большой дальности под названием Taurus, несмотря на постоянно усиливающийся нажим на Шольца.

Однако во вторник Шольц вместе с Макроном заявили о поддержке Украины — по его словам, “согласно международному праву”, она имеет полное право наносить удары по целям в России, чтобы защитить себя.

“Это нужно сказать прямо. Украина подвергается нападению и вправе защищаться. Мне кажется странным, когда некоторые утверждают, что нельзя защищаться и не разрешают принимать необходимые для этого меры”, — заявил канцлер.

Доселе Украина использовала для поражения целей в России лишь ракеты и беспилотники дальнего действия собственного производства.

Макрон убежден, что западные союзники не перейдут никаких черт, поскольку Москва адаптировала свою тактику соответствующим образом. “На самом деле, это не эскалация с нашей стороны, поскольку именно Россия поставила себя таким образом”, — заявил он.

Заявление Макрона о том, что Киеву не следует бить из поставленного Западом оружия по российским военным объектам, не задействованным в спецоперации непосредственно, может быть отсылкой к недавним ударам беспилотников ВСУ по двум загоризонтным радиолокационным станциям, которые служат звеньями московской системы предупреждения о ядерном ударе.

Статья написана при участии Фелиции Шварц из Вашингтона

Комментарии читателей:

Paul Thind

Западные лидеры совершенно беспомощны. Стратегия передачи оружия не сработает и не остановит российских атак. Увы, Запад лишь воюет чужими руками. Ирак, Афганистан, Газа. Вот вам оружие — вперед: убивайте и разрушайте. Надо стремиться к миру, чтобы положить конец этому безумию.

Stalker

Июль 1914 года... Все пытаются раскусить блеф друг друга — вот только никто не блефует. Если у вас есть дети, попробуйте втолковать им, что будущего нет.

Caleb H

США угробят всех своих союзников до единого. Они не дают Украине бить своим оружием по российским городам. Они настаивают на своем двусмысленном подходе к Тайваню. Эта политика умиротворения убивает сами США и их союзников. Россия четко дает понять, что заберет себе Украину. Китай — что заберет Тайвань. А США? Как же они мягки и слабы с врагами. США слишком боятся войн... Это Россия и Китай должны бояться США, а не наоборот.

RV

У всех этих западных лидеров, кто ратует за масштабную войну, наверняка финансовые связи с военной промышленностью. Это уж как пить дать, потому что вообще-то никто не хочет третьей мировой.

HonestReader

Да Украина может воевать хоть в четыре руки и шесть ног — и все равно проиграет… Несколько месяцев назад Киев уже сбил российский военный самолет со своими же пленными — на российской территории ракетой “Пэтриот”. Они уже запросто бьют западным оружием по целям внутри России. Так что вся эта болтовня — жалкие попытки оправдаться за разгром в Харькове. Вот если бы у нас были F-16, вот если бы нам вовремя поставили танки “Леопард”... Вот если бы мы не выбрали юмориста в президенты.

Lorix

Под занавес своей политической карьеры Макрон просто работает над тем, чтобы войти в учебники истории. Ничего из этого он в виду не имеет, и его министры мастерски откатывают назад его заявления. Типичная картина: французик исполняет свой лягушачий танец. Плавали, знаем.

John Bingo

Именно поэтому Сунак захотел на выход. Неохота быть военным премьером...

ITO

Между прочим, Кирби только что подтвердил, что США по-прежнему не дают добро на удары по России. Так что ничего не изменилось. Типичная европейская бравада.

Geopol Analyst

Западу следует прислушаться к Путину. Это они превратили этот конфликт в вопрос выживания для России, и действительно пора понять, чем это чревато. К тому же Москва — это вам не Кабул и не Багдад.