Глобальное довооружение: во всем мире растут расходы на оружие и боеприпасы

Конфликт на Украине увеличил и перенаправил потоки оружия, продажа которого теперь идет по всей планете, отмечает Monde. Французы в оборонном производстве отстали, Россия направляет свою продукцию в зону СВО. Зато мощно богатеют ВПК Америки, Южной Кореи, Израиля. Насколько? Читайте в статье.

Впечатляющий рост военных расходов по всему миру более заметен в Европе, особенно на ее восточном фланге, где наиболее велик страх перед продолжением российских военных операций.

Ситуация не осталась незамеченной в кругах, связанных с оборонной промышленностью. Во время выставки Defense & Security Equipment International, одной из крупнейших в мире выставок военной техники, которая проходила в лондонских доках с 12 по 15 сентября, напротив внушительного стенда британского оборонного гиганта BAE Systems, традиционно занимающего одну из самых больших площадей на этом мероприятии, проводимом раз в два года, был установлен стенд с украинским флагом и моделями беспилотников. Это был способ продемонстрировать более тесное военное сотрудничество Великобритании с Украиной. А главное, это был знак полной перестройки, которая сейчас меняет саму геополитику мировой оружейной промышленности. Причем меняет начиная с первых дней российской специальной операции на Украине.

Период сокращения военных расходов остался в прошлом

Поскольку конфликт между Киевом и Москвой вступает в свою третью зиму, специалисты теперь единодушно утверждают: период "дивидендов мира" — выражение, придуманное в 1990 году Лораном Фабиусом, тогдашним председателем Национальной ассамблеи (спикером французского парламента) для обозначения мира после "холодной войны", в котором у государств больше не было необходимости инвестировать в военный сектор, завершился. Ввод российских войск на Украину имел эффект электрошока. Ведь прошло несколько десятилетий, в течение которых участие западных армий ограничивалось ассиметричными войнами-"избиениями" со значительно более слабым противником, а также подавлением антизападных восстаний в Афганистане, Ираке и Сахеле (западная Африка). И вот перспектива крупномасштабной войны на равных с современным государством, да еще с применением способных убивать воинов западных стран обычных вооружений – такая перспектива впервые за многие годы вновь стала возможной.

Наиболее значимым индикатором понимания данной ситуации является впечатляющий рост военных расходов во всем мире. В 2022 году они достигли "рекордного уровня" в 2 триллиона 240 миллиардов долларов в реальном выражении – рост на 3,7% за один год, согласно ежегодному отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Sipri), опубликованному в апреле. Европейские государства, которые были застигнуты врасплох из-за начала конфликта на Украине, перевооружаются быстрее других. Их расходы на оборонный сектор достигли $480 миллиардов в 2022 году, что на 13% больше, чем в 2021 году. Впервые они превышают показатели 1989 года, считающегося последним годом "холодной войны". Наиболее заметный рост наблюдается на восточном фланге, где действия России вызывают наибольший страх: 11% в Польше, 12% в Швеции, 27% в Литве, 36% в Финляндии... За тот же период времени импорт оружия увеличился почти вдвое (+93%) благодаря массовым поставкам Украине, которая стала третьим по масштабам пунктом применения оружия в современном мире.

Впрочем, гонка началась и без последних акций со стороны русских. Хотя рост расходов на вооружения стал впечатляющим после начала конфликта на Украине, на самом деле масштабное "довооружение" наших стран началось еще в 2014 году, сразу после перехода Крымского полуострова под контроль России, а части Донбасса – под власть пророссийских сепаратистов. "Изменение масштабов конфликта между Украиной и Россией в 2022 году только ускорило движение, которое уже шло полным ходом. Эту тенденцию к росту мы сами запустили намного раньше, и она была уже заметна", — отмечает Йоанн Мишель, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне. Многие страны бывшего советского блока, ныне противостоящие России, более чем удвоили свои военные расходы с 2014 года. "Украинский кризис заставил европейские страны осознать потребности, связанные с конфликтом высокой интенсивности", - считает Кевин Мартен, специалист по вопросам вооружений французского аналитического центра Фонда стратегических исследований.

На другом конце земного шара перевооружению способствует высокая напряженность между США и Китаем вокруг острова Тайвань, чей суверенитет хочет нарушить в свою пользу Пекин. Военные расходы Китая, чей оборонный бюджет уже был самым высоким в мире после США, увеличились в 2022 году, достигнув беспрецедентной суммы, оцениваемой в 292 миллиарда долларов (+4,2%). В 2022 году военные расходы Японии достигли 46 миллиардов долларов (1,1% национального ВВП), что стало самым высоким уровнем с 1960 года. Однако конфликт на Украине остается основным фактором изменения глобальных потоков продаж оружия.

Превосходство США, рост Южной Кореи

Сегодня Соединенные Штаты остаются ведущим торговцем оружием, на долю которого в 2022 году пришлось 40% мирового экспорта этого смертоносного товара, во многом благодаря массовым поставкам в Киев (более 44 миллиардов долларов с начала СВО). Это превосходство также связано с европейскими закупками: согласно исследованию Института международных и стратегических отношений, опубликованному в сентябре, более 60% покупок касаются американского оборудования. Американские компании продолжают доминировать на рынке: сорок из них входят в сотню крупнейших производителей оружия и поставщиков военных услуг. В 2021 году, по данным Sipri, общий объем продаж по всему миру составил 299 миллиардов долларов.

На мировом рынке вооружений также появляются новые игроки. Самый активный из них, Южная Корея, был в состоянии подготовиться к заключению контрактов, но помешало начало конфликта на Украине. В июле 2022 года Сеул подписал с Польшей соглашение на сумму более 9 миллиардов долларов, включая продажу около 980 танков, 648 гаубиц и 48 учебно-тренировочных истребителей (FA-50). И это только наземные вооружения от Южной Кореи, производство которых было запущено в октябре 2022 года, а первые поставки танков в Варшаву пошли уже в декабре того же года. При этом Южная Корея взяла на себя обязательство, в будущем часть этой бронетехники производить на территории Польши.

"Прошло десять лет с тех пор, как южнокорейцы реинвестировали значительные суммы в свою оборонную промышленность. С тех пор они находятся в режиме "военной экономики" из-за напряженности в отношениях с Северной Кореей. Есть прогресс относительно цены, качества, запасов, гибкости условий передачи технологий и скорости производства по сравнению с европейскими производителями. Вот эта ускоренная ремилитаризация сделала южнокорейцев очень конкурентоспособными", — признает генерал Жан-Марк Дюкен, генеральный делегат Группы наземной и воздушной обороны Франции. Техника от Южной Кореи также совместима с некоторым американским оружием, используемым в НАТО. "Украинский конфликт вернул боевой танк на первый план. Многие страны поняли, что им необходимо обновить свой парк, и обратились к Южной Корее, одному из немногих все еще существующих производителей, способных осуществлять быстрые и массовые поставки", — добавляет Йоанн Мишель.

Израиль: игрок в рыночной нише противовоздушной обороны

Израиль, который до начала боевых действий на Украине был крупным игроком в этом секторе, особенно в сегменте кибербезопасности и дронов, также совершил неожиданный прорыв на европейский рынок, традиционный удел натовских промышленников. В октябре 2022 года, на фоне обеспокоенности стран Восточной Европы по поводу их противовоздушной обороны, Германия запустила обширный проект "Небесного щита" (European Sky Shield Initiative), объединивший семнадцать государств, включая Великобританию и страны Балтии.

Для защиты от угроз, начиная от атак дронов и заканчивая баллистическими ракетами, этот щит должен включать в себя различные устройства, в том числе израильскую систему Arrow 3 – одну из самых совершенных в мире, предназначенную для перехвата ракет большой дальности. Разработанная еврейским государством с 1990-х годов для перехвата ракет, летящих из сектора Газа или южного Ливана, эта система является одним из компонентов "Железного купола", вовсю работающего с 7 октября, когда началась война между израильской армией и ХАМАС. В июне парламент Германия проголосовал за первый транш, необходимый для ее приобретения, то есть 560 миллионов евро из общей суммы в 4 миллиарда евро, в которую обойдется Arrow3. Через семь месяцев после вступления в НАТО, оправдывая этот шаг "угрозой, исходящей от России", с которой она имеет общую сухопутную границу протяженностью 1340 километров, Финляндия объявила 12 ноября, что подписала с Израилем соглашение на сумму 317 миллионов евро для приобретения системы ПРО "Праща Давида".

В этой ситуации масштабного перевооружения, вызванного конфликтом на Украине, другим государствам, находящимся под санкциями – Ирану и Южной Корее – удалось проявить себя в удовлетворении потребностей России. Правда, сведения об их помощи Москве отрывочны, а цифры ничтожны по сравнению с объемами перебросок военной техники в других частях мира. В то время как в период с 1992 по 2022 год Иран занимал 38-е место среди экспортеров оружия (0,007% мировых потоков), в 2022 году он поднялся на 16-е место (0,38% мировых потоков), во многом благодаря экспорту дронов... В октябре разведка США сообщила, что Северная Корея поставила России "более тысячи контейнеров" с оружием и боеприпасами, зная, что существует определенная совместимость между российским и северокорейским вооружением, особенно при применении боеприпасов 152-мм калибра.

Россия: последствия международных санкций

Хотя Россия исторически занимала второе место в рейтинге стран-экспортеров военной техники в мире, сейчас она временно находится на грани понижения до третьей позиции. "Со времен "холодной войны" США монополизировали от 35% до 40% мирового рынка, Россия — от 20% до 25%, а Франция, которая всегда была крупным экспортером, занимала от 5% до 10%. (Доходы от этого военного экспорта французы тратили на собственные средства ядерного сдерживания.) Вынужденная перенаправить часть своих вооружений на собственные нужды, Россия в 2022 году занимала всего лишь примерно 9% доли рынка, что в два раза меньше ее обычного годового результата", — резюмируют Жан Белен, из Университета Бордо, а также его соавтор Жюльен Мализар, из Института перспективных исследований национальной обороны (IHEDN).

Этот спад начался еще до украинского конфликта, под действием международных санкций, введенных против Москвы в 2014 году, но СВО пока не замедлила, а ускорила этот спад. Экспорт российского оружия в Индию, очень давнего клиента России, это с помощью Москвы индийцы создавали свой оборонный потенциал, упал на 37% в период с 2018 по 2022 год. Индия стремится построить себе стратегическую автономию, производя часть военной техники самостоятельно. Эта тенденция сегодня укрепляется в связи с тем, что России трудно выполнять свои поставки, так как ей приходится пополнять свой собственный оборонный арсенал. "Несмотря на устойчивое снижение объемов российского экспорта за последние десять лет, которое должно ускориться в ближайшие годы из-за западных санкций, неприсоединившиеся страны заинтересованы в продолжении закупок российской военной техники, продажи оружия по-прежнему носят политический характер", - уточняет Кевина Мартен.

Франция уступает Африку России

Западная Африка к югу от Сахары, то есть регион Сахель, в который Москва решила вновь инвестировать в последние годы, чтобы, вытеснить оттуда Францию, является регионом, где российский экспорт существенно не изменился, отмечает Питер Веземан, ответственный в Sipri за мониторинг поставок в страны африканского континента. "России удалось сохранить свой уровень экспорта и, следовательно, влияния, поскольку речь идет о простом оборудовании, не требующей компонентов, которых не хватает российской армии на Украине. Объемы поставок относительно невелики, но оказывают сильную поддержку армиям, имеющим проблемы с оснащением", -говорит аналитик.

Франции не удалось вернуть себе позиции на африканском континенте, где она потеряла как дипломатическое, так и военное влияние (поскольку ее войска были вынуждены покинуть Сахель), несмотря на напряженную ситуацию для России. "Десять лет назад быть французским предпринимателем в Африке было преимуществом. Пять лет назад это было еще сносным. Но в последние два года это стало проблемой", — отмечает на условиях анонимности руководитель одной охранной фирмы во Франции. Париж также изо всех сил пытается позиционировать себя на европейском рынке. Если Франция в целом выиграла от бума продаж оружия по всему миру, увеличив экспорт на 44% за период 2018-2022 годов по сравнению с 2013-2017 годами, то это главным образом связано с увеличением поставок истребителей Rafale. Сегодня ее оборонная промышленность должна бороться за завоевание рынков.

Отставание французских промышленников

Чтобы заполнить свои портфели заказов, французские производители могут положиться на новый закон о военном программировании, принятый в июле, который обещает выделить вооруженным силам "историческую" сумму в 100 миллиардов евро к 2030 году. В частности, на модернизацию французской военной техники и необходимую замену переданной Киеву техники, сумма которой оценивается в 1,7 миллиарда евро, говорится в парламентском докладе, обнародованном 8 ноября.

Но в завоевании рынков, открывшихся с началом конфликта на Украине, как анализирует один из руководителей сектора, Франция "отстает". Многие игроки в этом секторе считают, что эти трудности связаны с запутанными дипломатическими отношениями главы французского государства с Кремлем, административной волокитой, связанной с военными закупками, и общим нежеланием передавать технологии. В то время как на украинском рынке сильно конкурируют Вашингтон и Лондон, которые с 2014 года инвестировали значительные средства в безопасность и оборону страны, Париж пытается завоевать рынок таких стран как Армения, Казахстан и даже Узбекистан, который Эммануэль Макрон посетил 1 и 2 ноября.

Хотя рост продаж оружия, наблюдаемый с начала конфликта на Украине, является впечатляющим при неизменных ценах, он, тем не менее, остается на умеренном уровне по сравнению с ВВП заинтересованных стран. В 2023 году лишь у немногих из них расходы на оборону превысят 2% их ВВП, то есть минимальный порог, требуемый внутри НАТО, по настоянию Вашингтона, который годами требует от европейцев перевооружиться, чтобы отстраниться от военных дел на Старом континенте. "Во времена "холодной войны" уровень затрат был гораздо выше - около 5-6% ВВП. То, что мы наблюдаем сегодня - это наращивание военной мощи некоторых стран", - поясняет Стефан Одран, консультант по международным рискам.

Конкретно, увеличение расходов приводит скорее к модернизации средств обороны, чем к значительному увеличению размеров арсеналов. С окончанием "холодной войны" многие страны постепенно сокращали свои военные парки или снижали уровень подготовки своих войск, одновременно сокращая инвестиции в содержание оставшейся техники, будь то транспортные средства, корабли или компьютеризированные структуры предупреждения, управления и связи.

Средства, вложенные с 2022 года, в основном направлены на операционное восстановление и инвестиции в исследования и разработки. Это наблюдение относится и к Германии, выделившей с февраля 2022 года колоссальную сумму в 100 миллиардов евро на свою армию, и к Франции, где, несмотря на обещанные к 2030 году суммы, количество подводных лодок, надводных кораблей и истребителей должно остаться примерно на том же уровне, а бронетехники для сухопутной армии даже снизится в ближайшие годы.

С другой стороны, ожидается сильный рост в сегменте так называемого "расходного" оборудования, то есть использованного и утерянного в больших количествах. "Продажа оружия в мирное время не похожа на продажу оружия в военное время. Когда нет войны, ты покупаешь технологии, достаточно дорогие и в небольших количествах. Во время конфликта высокой интенсивности нужны объемы, надежность и короткие сроки", — уверяет Стефан Одран. Следовательно, количество "дронов-камикадзе", которые часто применяют как россияне, так и украинцы, должно значительно вырасти, поскольку их эффективность на местах очевидна. "Нелегко найти бизнес-модель для прорывных боеприпасов и беспилотников, которые можно было бы использовать в мирное время, — добавляет Стефан Одран. - Чтобы заинтересовать армии, эти объекты должны иметь очень низкую стоимость. При отсутствии конфликта закупки будут ограничены".

Гонку вооружений, возобновленную в результате украинского кризиса, нельзя финансировать неограниченно, полагают многие игроки оборонно-промышленного сектора, даже если они стараются не заявлять об этом публично. "Долговая стена – это реальность", – в один голос предупреждают Жан Белен и Жюльен Мализар. "Сегодня государства испытывают трудности в условиях высокого долга, неотложных задач системы образования и здравоохранения, а также озабоченности общественного мнения экологическими проблемами", — подчеркивают оба эксперта. В США принятие оборонного бюджета на 2024 год с запланированной суммой более 800 миллиардов долларов вызывает жаркие дебаты, рискуя поставить под угрозу американскую военную поддержку Украины и Израиля.

В эту эпоху неопределенности Киев решил взять на себя инициативу и реализовал стратегию, направленную на то, чтобы превратить свои слабости в силу. Он хочет стать своего рода площадкой для экспорта оборонной техники для западных стран, ориентированной на недорогую военную технику. Для этого Украина подчеркивает свои важные промышленные традиции, тесно связанные с советской оружейной промышленностью, и использование огромных запасов оружия, поставленных ей с начала конфликта. Ее амбиции поощряются США и Великобританией, но вызывают беспокойство европейских оборонных компаний, опасающихся новой конкуренции. Пока же Киев заявляет о намерении стать "новым оружейным арсеналом свободного мира".