Британские солдаты во время военного парада в честь Дня Независимости в Киеве.

Sun: число обученных военнослужащих в Британии упало до исторического минимума

В Европе засомневались в способности Британии воевать, пишет The Sun. Бюджет армии страны сокращается, а сами вооруженные силы "усыхают": численность обученных военнослужащих резко упала до исторического минимума — 73 тысячи человек.

Джером Старки

Премьер-министр Риши Сунак намерен вернуть обязательную военную службу, если консерваторы победят на всеобщих выборах.

В Европе звонят колокола тревоги по поводу способности Британии воевать с быстро усыхающими вооруженными силами.

Один высокопоставленный чиновник предупредил, что "размер имеет значение", имея в виду, что сегодня численность обученных военнослужащих в британской армии резко упала до исторического минимума — всего 73 тысячи человек.

Франция имеет более 110 тысяч солдат, в то время как Германия увеличивает общую численность вооруженных сил до более чем 200 тысяч человек.

Генерал ЕС сказал The Sun: "У нас есть обеспокоенность по поводу британской армии.

"Британии нужна массовая армия, у вас должны быть цифры".

"Конфликт на Украине, как видите, показывает, что нужна масса войск, чтобы воевать с российской армией".

Второй генерал, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что "британская армия все еще находится в упадке".

Он добавил: "Ни одно из недавних заявлений британского правительства не изменило ситуацию".

Премьер-министр Риши Сунак пообещал увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2030 году.

Но он отстаивает планы по сокращению армии до 73 тысяч человек – ее наименьшей численности за 300 лет.

The Sun раскрыла сведения о том, что бюджет британской армии сокращается, несмотря на обещание премьер-министра выделить на оборону 75 миллиардов фунтов стерлингов.

Сокращения в сотни миллионов пойдут на финансирование новых самолетов Tempest для ВВС Великобритании и военных кораблей для Королевского флота.

Это означает, что программы по созданию новых ракет ПВО – таких как израильский "Железный купол" – будут отодвинуты на второй план.

В Минобороны заявили, что эти сокращения являются обычной практикой "гибкого бюджетирования".

Но такая ситуация следует за уже имеющимися предупреждениями о том, что Америка не сможет заткнуть бреши в британской армии, если начнется полномасштабная война.

Генерал Рэнди Джордж, главком сухопутных войск США, заявил, что другой армии, как армия США, "будет трудно помочь Британии".

Он сказал: "Чего бы я хотел от британской армии? У вас должна быть глубина ресурсов. Какие бы войсковые формирования вы не имели, но есть ли у вас все боеприпасы, необходимые для того, чтобы выдержать длительные сражения?"

Он добавил: "Особенно важно то, что если вы собираетесь вступить в войну, то должны убедиться, что у вас есть все возможности на поле боя, потому что другой армии будет трудно обеспечить их вам".

Генерал-майор Джеймс Мартин, командир основной боевой дивизии Великобритании, предупредил, что его силы "не так уж устойчивы" из-за нехватки ресурсов.

На вопрос, достаточно ли велика британская армия, чтобы выставить ударную боевую дивизию (что является показателем мощи Великобритании и основным обязательством перед НАТО), генерал Мартин ответил: "Это зависит от того, что вы подразумеваете под ударной боевой дивизией".

Дивизия насчитывает от трех до пяти тысяч человек и обычно состоит из трех бригад.

Но 3-я дивизия, которой командует генерал Мартин, была сокращена на полторы бригады.

Она остается основной боевой единицей Великобритании, предназначенной для противостояния равному по силам российскому подразделению.

Однако аналитический центр Международный институт стратегических исследований предупреждал еще до конфликта на Украине, что "весьма вероятно, что российская танковая дивизия превзойдет по сила это гораздо более слабое британское соединение".

Тем не менее, генерал Мартин настаивает: "По стандартам НАТО мы можем выставить на поле боя боевую дивизию".

Но он признал: "Есть такие области, где она будет менее способна к сопротивлению. Вот почему у нас есть партнеры".