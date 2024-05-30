С корабля на бой: как морское оружие применяется в СВО

Военные специалисты приспособили ряд флотских огневых систем для применения в сухопутных войсках

На полях специальной военной операции встречаются варианты использования военно-морских систем вооружений на сухопутных шасси. Возможность применения морских корабельных огневых средств есть в первую очередь у подразделений морской пехоты. Несколько образцов военного творчества, которые выполняют боевую работу в специальной военной операции, — в обзоре «Известий».

Флотское оружие на сухопутном шасси. Источник: iz.ru

Спаренная мощь

Складские запасы установок, боеприпасов, немного смекалки — и в вашем распоряжении появляется дополнительная артиллерийская или ракетная огневая мощь. Первым подобным образцом стала установка 2М3М со спаренными 25-миллиметровымим автоматическими пушками. Установка была размещена на универсальном гусеничном шасси артиллерийского тягача МТ-ЛБ. Таким образом получилась универсальная мобильная система, которая может вести огонь как по воздушным, так и по наземным целям. Есть, конечно, некоторые проблемы с наведением и целеуказанием — оно только ручное у артиллерийской системы такого типа. Установка имеет легкое бронирование, которое защищает расчет от пуль и осколков.

Корабельная артиллерийская установка 2М3М на универсальном гусеничном шасси артиллерийского тягача МТ-ЛБ Источник изображения: Фото: соцсети

Интересно, что данная морская установка использовалась в качестве зенитной артиллерийской огневой точки на бронепоездах, созданных для обороны приграничных с Китаем районов в конце 1960-х – начале 1970-х годов. Кроме того, в 1960–1980-е годы эту артсистему устанавливали в ГДР на автомобильное шасси IFA W-50 и применяли в качестве сухопутной мобильной системы ПВО.

Корабельная артиллерийская установка 2М3М на универсальном гусеничном шасси артиллерийского тягача МТ-ЛБ Источник изображения: Фото: соцсети

Артиллерийская система-долгожитель принята на вооружение в 1952 году и использовалась на большом количестве проектов кораблей ВМФ. В начале 1950-х годов установку планировалось размещать в качестве системы ПВО даже на больших дизель-электрических подводных лодках. Расчет установки — два человека. Общая масса — 1500 кг. Боевая скорострельность — до 300 выстрелов в минуту с дальностью поражения целей по прямой до 3 тыс. м. Начальная скорость снаряда — 900 м/с. Возможности снарядов калибра 25 мм, конечно, уступают 30-миллиметровым пушкам, но в разы превосходят эффективность пулеметного огня. Вопрос только в точном наведении.

Эффективный «Огонь»

Морская ракетная система залпового огня (РСЗО) А-22 «Огонь» на универсальном гусеничном шасси артиллерийского тягача МТ-ЛБ Источник изображения: Фото: соцсети

Второй системой, которая была замечена в зоне СВО, стала морская ракетная система залпового огня (РСЗО) А-22 «Огонь». РСЗО этого типа была создана в 1980-е годы для поддержки десанта и поражения целей на берегу. С 22 направляющими по типу применения она очень похожа на ракетную систему «Град», но применяет ракеты большего калибра — 140 мм. Пакет направляющих может поворачиваться по азимуту на 360 градусов. Наведение и боевая эффективность этой ракетно-артиллерийской системы такие же, как у РСЗО типа «Град» — то есть за счет установки пакета направляющих на определенный угол возвышения. Обеспечивается кучность и точность огня не хуже, чем у «Града». Номенклатура боеприпасов включает в себя и осколочно-фугасные, и зажигательные ракеты-снаряды. Дальность действия установки — от 800 м до 4,5 км. На флоте такие установки составляют основу огневой мощи, например, больших десантный кораблей на воздушной подушке типа «Зубр». Такие системы при размещении на сухопутном МТ-ЛБ могут использоваться как мобильные РСЗО поля боя и давать дополнительные огневые возможности подразделениям морской пехоты и сухопутных войск.

«Дракон» из глубин

Третья система, которая успешно сражается в зоне СВО, появилась в подразделениях морпехов в 2023 году. Это реактивная бомбометная установка РБУ-6000 «Смерч-2», которая устанавливается на разные модели сухопутных шасси — МТ-ЛБ, ремонтные шасси танков Т-80, автомобили типа «Урал-4320». В своей морской жизни эта установка была и остается основным противолодочным вооружением крейсеров, эсминцев, больших и малых противолодочных кораблей, фрегатов, корветов и сторожевых кораблей. Основная задача РБУ — стрельба реактивными глубинными бомбами (РГБ) по району обнаружения подводной лодки противника. Но если глубинные бомбы доработать с возможностью подрыва от контакта с любой поверхностью, то мы получим установку, адаптированную для применения по сухопутным целям.

РБУ-6000 принята на вооружение флота в 1961 году и оснащена пакетом из 12 направляющих для реактивных бомб калибром 212 мм, положение которого в пространстве меняется с помощью электроприводов. Круговое наведение — сектор в 180 градусов. Масса снаряженной установки — 3100 кг. Дальность действия — от 300 до 5800 м. Масса снаряда — 113 кг, из которых 23 кг приходится на взрывчатку. Это очень мощные снаряды-бомбы, которые могут наносить серьезный ущерб укреплениям, легкобронированной технике и живой силе противника.

Корабельная реактивная бомбометная установка РБУ-6000 «Смерч-2» на шасси автомобиля «Урал» Источник изображения: Фото: соцсети

Основная проблема сухопутного варианта РБУ-6000 — это, конечно, наведение на цель. При применении на корабле по подводной лодке установка ведет огонь по площадной цели, так как точное местоположение лодки не известно. При применении на суше для прицеливания придется вести расчеты углов вертикального наведения установки или прицеливаться «на глаз». Конечно, никто не ждет от РСЗО возможностей высокоточного оружия, но показатели точности морского бомбомета очевидно ниже, чем у «Градов».

Тем не менее системы с РБУ-6000 применяются в зоне СВО достаточно массово. Одна из причин — доступность и большие запасы установок и боекомплекта к ним. Боеприпасы дорабатываются фронтовыми умельцами — увеличивается масса взрывчатого вещества, добавляются осколочные элементы. Получается тяжелый и достаточно смертоносный снаряд, более мощный по убойной силе, чем, например, 122-миллиметровая ракета РСЗО «Град». За необычный внешний вид, сноп искр ракетного пороха при полете реактивных бомб и мощное поражающее воздействие установки получили неофициальное прозвище «Дракон». Это очень серьезное огневое подспорье в боевой работе — вопрос только в освоении и точном наведении подобной техники.

Дмитрий Корнев