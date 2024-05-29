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Военное обозрение

«Морские активы будут в центре внимания»: американский конгрессмен озвучил приоритеты военной помощи Тайваню

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Источник изображения: topwar.ru

Председатель комитета по иностранным делам американского Конгресса Майкл Маккол по итогам поездки на Тайвань назвал наиболее вероятную номенклатуру предполагаемой военной помощи острову.

Маккол отметил, что недавно проведенные НОАК возле Тайваня военные учения наглядно продемонстрировали, как будет выглядеть возможная блокада острова, а также ответ Тайбэя на действия Пекина. При этом он не исключил прямого или опосредованного вовлечения США в этот вооруженный конфликт.

Маккол констатировал, что для сдерживания блокады Тайваня и высадки на остров сил НОАК ключевую роль будут играть "морские активы", которые окажутся "в центре внимания". По его словам, Тайвань необходимо снабдить вооружениями, наличие которых позволит обеспечить возможность противостоять флоту КНР. В частности, американский конгрессмен призвал Пентагон поставить Тайбэю противокорабельные ракеты "Гарпун" и подводные лодки.

По мнению Маккола, наиболее важное значение в сдерживании Китая будут играть разработка атомных подводных лодок, искусственного интеллекта, квантовых и других технологий в рамках партнерства AUKUS между США, Великобританией и Австралией. Кроме того, американский конгрессмен надеется, что к коалиции присоединится Индия, чтобы противостоять "злонамеренному влиянию Китая".

Ранее Маккол заявил, что, в отличие от Украины, США предоставят Тайваню новейшие системы вооружений, чтобы противостоять возможной военной операции НОАК.

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Австpалия
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Тайвань
Украина
Проекты
Военные учения
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