Планы Бельгии по передаче Украине F-16 говорят о том, что Запад взял курс на войну на истощение с РФ

ЦАМТО, 28 мая. Озвученные Бельгией планы поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года говорят о том, что Запад взял курс на войну на истощение с РФ, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты должны поступить в текущем году.

"Процесс подготовки украинских пилотов на F-16 должен быть синхронизирован с поставкой соответствующей авиационной техники. Понятно, что такие кадры готовятся не за полгода и, может быть, даже не за год, отсюда такие далекие сроки, обозначенные Брюсселем. В то же время, данное заявление бельгийского МИД говорит о том, что страны НАТО намерены поддерживать Украину на протяжении как минимум ближайших несколько лет, делая ставку на войну на истощение", – сказал И.Коротченко.

По его словам, сегодня представляется затруднительным прогнозировать динамику событий на фронте на такой большой промежуток времени, однако России необходимо учитывать намерение Запада затянуть конфликт.

"Тяжело что-либо прогнозировать на горизонте до 2028 года, однако сегодня мы видим негативную динамику в курсе Запада. По крайней мере, риторика различных должностных лиц западной коалиции говорит о том, что пока они идут по пути эскалации, в том числе призывая дать добро Украине на нанесение ударов вглубь территории РФ уже имеющимися у нее вооружениями", – отметил И.Коротченко.