«В борьбе с Китаем ставка сделана на маневренность»: Япония списала танки Type 74

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Сухопутные силы Японии сняли с вооружения ОБТ Type 74, производившийся местным концерном Mitsubishi Heavy Industries в 1975-1988 годах. Он являлся основой бронированных боевых порядков до появления танка Type 90, выпускавшегося с 1990 года.

На конец 2023 года в войсках числилось около 90 единиц Type 74. В связи с принятым решением о списании танка подразделения, имевшие его на вооружении, подлежат расформированию. Личный состав направляется главным образом в части, эксплуатирующие колесные бронемашины Type 16 MCV 8x8, вооруженные 105-мм пушками. После принятия их на вооружение в 2017 году армия в общей сложности получила около 140 машин.

Type 16 пошел в войска в соответствии с концепцией военного строительства, принятой еще в начале прошлого десятилетия:

В 2011 году сухопутные силы решили сделать ставку на маневренность своих боевых порядков, чтобы эффективно бороться с предполагаемой угрозой со стороны Китая

- говорится на ресурсе AAG.

В рамках этой концепции Type 74 после насыщения армии Type 16 оказался невостребованным, в связи с чем в итоге и ушел «на покой». Данный 38-тонный танк оснащен 105-мм танковой пушкой L7. Всего было произведено около 850 единиц.

Зеленский уже обратился в Токио за партией Type 74?..