Войти
ТАСС

Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины

533
1
-1
Партия военной помощи из США в международном аэропорту Борисполь под Киевом
Партия военной помощи из США в международном аэропорту Борисполь под Киевом.
Источник изображения: © REUTERS / Gleb Garanich

Газета отметила, что военнослужащие стран Прибалтики "могут выполнять задания в Львовской области", а также взять на себя разминирование отвоеванных в зоне СВО территорий

БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Несколько стран НАТО, включая Великобританию, Канаду и Эстонию, готовы в будущем доставлять помощь Киеву не только к украинской границе, а транспортировать ее непосредственно до места назначения на территории страны. Об этом сообщила германская газета Bild.

Кроме того, как заявил изданию бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс, военнослужащие стран Прибалтики "могут выполнять задания в Львовской области", а также взять на себя разминирование отвоеванных в зоне СВО территорий.

17 мая газета Politico сообщила со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из стран НАТО, что Североатлантический альянс пока не планирует отправлять войска на Украину, но в будущем представители НАТО могут прибыть в республику для обучения ее вооруженных сил. По данным издания, в альянсе считают, что "в конечном итоге" будет решено направить войска для обучения или поддержки украинских сил. Ранее газета The New York Times также сообщала, что Вашингтон больше не исключает размещения на Украине инструкторов НАТО для подготовки ВСУ, но это не произойдет в ближайшее время. Издание отмечало, что союзники Киева в альянсе все ближе к тому, чтобы направить своих военных для обучения украинских сил.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в апреле, что организация не намерена отправлять войска на Украину и становиться частью конфликта. По его словам, альянс предоставляет поддержку Киеву для самообороны.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что помощь Запада лишь затягивает конфликт на Украине и не меняет ситуацию на поле боя. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Канада
Латвия
Россия
США
Украина
Эстония
Проекты
NATO
Похожие новости
06.08.2015
НАТО сообщает об увеличении перехватов самолетов на фоне роста напряженности в отношениях с Россией ("The Guardian", Великобритания)
25.05.2015
Оружие для "холодной войны"
19.09.2014
НАТО может оказаться трудно противостоять военной стратегии Путина ("Reuters", Великобритания)
13.08.2014
С миру по бронежилету
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
27.04.2009
Исключительно в мирных целях
1 комментарий
№1
28.05.2024 14:44
Вот бы в точку доставки, во время разгрузки\приёмки, и воткнуть Кинжал, Или два, для гарантии.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.05 16:45
  • 10
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 28.05 15:11
  • 1
Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель
  • 28.05 14:44
  • 1
Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины
  • 28.05 11:48
  • 1
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 28.05 03:13
  • 1
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере
  • 27.05 23:54
  • 1618
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 18:35
  • 3
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
  • 26.05 21:35
  • 0
О мерах авиации против ЗРВ
  • 26.05 19:37
  • 7
Неизбежность Тайваня
  • 26.05 19:30
  • 62
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 26.05 19:11
  • 32
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 26.05 19:08
  • 8
О БТР и БМП
  • 26.05 10:51
  • 7
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.05 09:13
  • 2727
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 05:23
  • 12
В России оценили перспективы танка Abrams