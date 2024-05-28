Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины

Газета отметила, что военнослужащие стран Прибалтики "могут выполнять задания в Львовской области", а также взять на себя разминирование отвоеванных в зоне СВО территорий

БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Несколько стран НАТО, включая Великобританию, Канаду и Эстонию, готовы в будущем доставлять помощь Киеву не только к украинской границе, а транспортировать ее непосредственно до места назначения на территории страны. Об этом сообщила германская газета Bild.

Кроме того, как заявил изданию бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс, военнослужащие стран Прибалтики "могут выполнять задания в Львовской области", а также взять на себя разминирование отвоеванных в зоне СВО территорий.

17 мая газета Politico сообщила со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из стран НАТО, что Североатлантический альянс пока не планирует отправлять войска на Украину, но в будущем представители НАТО могут прибыть в республику для обучения ее вооруженных сил. По данным издания, в альянсе считают, что "в конечном итоге" будет решено направить войска для обучения или поддержки украинских сил. Ранее газета The New York Times также сообщала, что Вашингтон больше не исключает размещения на Украине инструкторов НАТО для подготовки ВСУ, но это не произойдет в ближайшее время. Издание отмечало, что союзники Киева в альянсе все ближе к тому, чтобы направить своих военных для обучения украинских сил.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в апреле, что организация не намерена отправлять войска на Украину и становиться частью конфликта. По его словам, альянс предоставляет поддержку Киеву для самообороны.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что помощь Запада лишь затягивает конфликт на Украине и не меняет ситуацию на поле боя.