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ТАСС

Politico: страны НАТО потребовали от генсека ясности по фонду объемом €100 млрд для Киева

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Источник изображения: http://tass.ru/

Вопрос об участии Франции и ФРГ в этой схеме остается открытым, отметило издание

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Союзники по НАТО требуют от генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга большей ясности относительно плана по созданию фонда помощи Украине объемом €100 млрд за счет взносов стран альянса в следующие пять лет. Вопрос касательно участия Франции и ФРГ в этой схеме остается открытым, сообщило европейское издание Politico.

По данным газеты, в последние недели даже некоторые близкие сторонники Украины из числа восточноевропейских стран стали более сдержанно относиться к плану Столтенберга, задаваясь вопросом, "где и как будет получена такая огромная сумма". Отмечается, что эти страны ожидают от Столтенберга "большей ясности" на встрече глав МИД стран НАТО, которая запланирована на 30-31 мая в Праге.

Издание указывает, что на данный момент неизвестно, поддержат ли этот план Германия и Франция. Если французское правительство настроено "сохранить расходы на оборону в рамках ЕС, а не НАТО", то канцлер ФРГ Олаф Шольц "не желает тратить больше, чем уже выделено в соответствии с обещаниями германского кабмина". По словам одного из неназванных чиновников из "дружественной Украине страны", он "не будет удивлен", если сумма в €100 млрд "в конечном итоге будет пересмотрена".

30 апреля Столтенберг официально направил членам альянса предложение собрать за пять лет в специальный фонд $100 млрд на военную помощь Украине - об этом 2 мая заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В начале апреля агентство Bloomberg сообщало, что эти средства должны быть переданы Киеву в рамках пакетных соглашений, которые лидерам стран альянса предстоит подписать на саммите блока 9-11 июля в Вашингтоне. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что помощь Запада лишь затягивает конфликт на Украине и не меняет ситуацию на поле боя. 

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