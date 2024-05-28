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Военное обозрение

«Гражданское шасси облегчает производство»: в польской прессе объяснили выпуск бронеавтомобилей «Казак» на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Примерно месяц назад ВСУ, как ранее сообщалось, были переданы 40 бронеавтомобилей «Казак-5» и «Казак-2М» местной разработки и производства. Одномоментная поставка столь крупной партии преподносилась как доказательство развертывания оборонного производства на Украине. Однако у польских обозревателей своё мнение на этот счёт.

Как отмечается в издании Defence24, с одной точки зрения, по прошествии двух лет войны украинские оружейные заводы продолжают работу, поставляя новые партии бронетехники, однако с другой стороны переданные модели бронеавтомобилей являются довольно простыми в изготовлении изделиями:

Как и в случае с производством БА «Новатор», дело облегчается тем, что упомянутые разновидности «Казака» используют гражданское шасси. Это снижает цену и упрощает процесс получения базы с рынка.

При производстве «Казака» используются шасси гражданских грузовиков, выпускаемых западными компаниями (Iveco EuroCargo, Iveco Daily 55S18W, Ford F-550). Корпус изготавливается из листов импортной броневой стали, хотя не раз было замечено использование обычных металлов. Устанавливаемое на бронеавтомобили оружие также из зарубежных поставок. В этих условиях производство «Казака» представляется не столь сложным процессом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
F-5
Компании
Iveco
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