«На родине сроки работ превышают годы»: ВМС США передают компетенции ремонта кораблей японским верфям

Источник изображения: topwar.ru

ВМС США намерены расширить сотрудничество с японскими верфями, передав им более значительный, а впоследствии и капитальный ремонт военных кораблей.

Как заявлял в январе 2024 года посол США в этой стране Рам Эмануэль, это решение было вызвано острой потребностью сократить время, необходимое для возвращения вымпелов американского флота в строй. Военные корабли США уже многие десятилетия обслуживаются и ремонтируются в Японии, например, на американских ВМБ Йокосука или Сасебо, но их капремонт проходил исключительно в Соединенных Штатах.

Однако на родине процесс завершения работ может превысить запланированные сроки на месяцы или даже годы

- говорится в издании Stars and Stripes.

Со слов посла, Счетная палата США в отчете за май 2022 года установила, что отставание в ходе проведения ремонтных работ привело к выводу из эксплуатации девяти вымпелов и к потере 34 лет корабельного ресурса.

Правила, которые у нас были в прошлом, были хороши для прошлого. Назрели изменения. Мы собираемся провести своего рода бета-тестирование всей концепции

- отмечал в январе посол, указывая на необходимость передачи компетенций японским верфям.

Источник изображения: topwar.ru

Судя по всему, «бета-тестирование» прошло успешно. Как сообщает Пентагон, два эсминца класса Arleigh Burke уже готовы вернуться на боевую службу.

USS Milius и USS Benfold завершили техническое обслуживание быстрее, чем ожидалось, благодаря японской рабочей силе

- говорится в издании Army Recognition.

В частности, японским подрядчикам доверили полную замену приводного вала на USS Milius. После выполнения соответствующих работ корабль успешно завершил ходовые испытания и теперь готовится к боевому развертыванию.

Учитывая благоприятное завершение эксперимента, следует ожидать нарастающей передачи со стороны американского судостроения своих компетенций японским верфям.