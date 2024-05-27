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ТАСС

На Украине признали, что никто из партнеров не предлагал ей отправить военных в страну

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: REUTERS/Violeta Santos Moura

Президент страны Владимир Зеленский отметил, что пока все инициативы о возможной отправке западных военных на Украину были только через СМИ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Киев не получал ни от кого из партнеров предложений отправить военнослужащих на Украину, пока вся информация об этом поступала только из разговоров в СМИ. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"Любая помощь - мы бы поддержали решение. <...> Это правда, что мы никогда не обращались, и это правда, что нам никто ничего не предлагал", - сказал он в интервью газете The New York Times, которое опубликовано на YouTube-канале офиса Зеленского.

Он добавил, что пока все инициативы о возможной отправке западных военных на Украину звучали только через СМИ. "Много говорили в СМИ, но ничего за этим не последовало", - сказал Зеленский.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. В начале мая в интервью британскому журналу The Economist он вновь допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что эти заявления являются беспрецедентным новым витком напряженности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что французские военные неизбежно станут целями ВС РФ, если появятся в зоне конфликта на Украине. 

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