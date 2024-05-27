Генсек НАТО выступил за снятие ограничений на использование Украиной иностранного оружия для ударов по РФ

Лондон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу, поставляющих оружие Украине, отменить запрет на его использование для нанесения ударов по военным объектам в России.

"Союзникам по НАТО пришло время рассмотреть вопрос о том, не следует ли им отменить некоторые из введенных ими ограничений на использование оружия, которое они передали Украине", - заявил он в интервью британскому журналу The Economist. Столтенберг сказал, что это особенно актуально сейчас, "когда в районе Харькова идут активные боевые действия (...), и лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России очень затрудняет ей самооборону".

В Москве исходят из того, что американское и другое поставляемое Киеву западное оружие используется для нанесения ударов по целям на территории России, заявил 24 мая в Минске глава МИД РФ Сергей Лавров. "Американское оружие уже используется по самым разным объектам за пределами зоны конфликта. Мы исходим из того, что американское и другое западное оружие наносит удары по целям на российской территории, прежде всего по гражданской инфраструктуре и по жилым кварталам. Так что это на их совести", - сказал Лавров.

Генсек НАТО сказал в том интервью, что альянс не будет принимать непосредственного участия в боевых действиях на Украине.

"Это не входит в наши планы (...). У нас нет никакого намерения отправлять наземные войска НАТО на Украину, потому что наша цель (...) была двоякой: поддержать Украину, что мы и делаем, но также и гарантировать, что это не перерастет в полномасштабный конфликт", - заявил Столтенберг.

Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс может применить пятую статью о коллективной обороне в случае кибератак на одну из стран блока. "Если они будут масштабными, тогда мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО", - сказал Столтенберг. Пятая статья Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса.