Спущено на воду спасательно-буксирное судно "Михаил Чеков" проекта 22870

21 мая 2024 года в Астрахани на верфи филиала "Астраханский судоремонтный завод" АО "Центр судоремонта "Звёздочка" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялась торжественная церемония спуска на воду спасательно-буксирного судна проекта 22870 "Михаил Чеков" (заводской номер 021), построенного по заказу Министерства обороны Российской Федерации.

Спасательно-буксирное судно проекта 22870 "Михаил Чеков" (заводской номер 021) перед спуском на воду на верфи филиала "Астраханский судоремонтный завод" АО "Центр судоремонта "Звёздочка". Астрахань, 21.05.2024 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Данное судно было заложено в Астрахани 25 марта 2021 года и носит название в честь Михаила Чекова - офицера Черноморского флота, командира аварийно-спасательных отрядов, обеспечивших в годы Великой Отечественной войны подъём потопленных неприятелем судов и кораблей в акваториях черноморских портов.

Проект 22870 разработан АО "КБ "Вымпел" (Нижний Новгород). Спасательно-буксирное судно (СБС) "Михаил Чеков" стало для астраханских корабелов седьмым судном в линейке проекта 22870. Головной буксир этого проекта СБ-45 был передан Военно-Морскому флоту в 2014 году.

Со стороны bmpd напомним, что ранее Астраханский судоремонтный завод АО "Центр судоремонта "Звёздочка" построил для ВМФ России шесть судов проекта 22870. Головной спасательный буксир проекта 22870 СБ-45 (заводской номер 005) был начат постройкой в Астрахани летом 2011 года и сдан 27 июня 2014 года, войдя в состав Каспийской флотилии. Второе судно "Профессор Николай Муру" (заводской номер 006, закладывалось под обозначением СБ-565) было передано 28 декабря 2014 года в состав Черноморского флота. 4 июля 2016 года ВМФ России был передан и вошел в состав Каспийской флотилии третий буксир СБ-738 (заводской номер 007), построенный по контракту от 4 февраля 2014 года.

В 2015 году астраханское предприятие получило контракт Министерства обороны России на постройку очередных трех судов проекта 22870 с заводскими номерами 008, 009 и 010, все они по завершении постройки вошли в состав Черноморского флота. Головной из этих трех спасательных буксиров СБ-739 (заводской номер 008) был спущен на воду в Астрахани 2 августа 2016 года и сдан ВМФ России 16 января 2017 года. 19 апреля 2021 года судно получило название "Спасатель Василий Бех". 17 июня 2022 года судно было потоплено в районе острова Змеиный противокорабельными ракетами Harpoon ВМС Украины.

Второй буксир "Капитан Гурьев" (заводской номер 009) по контракту 2015 года был спущен на воду в Астрахани 18 мая 2018 года и сдан ВМФ России 20 декабря 2018 года. Третье по данному контракту (и шестое в серии в целом) судно СБ-742 с заводским номером 010 вошло в состав Черноморского флота 20 декабря 2019 года.

Спасательно-буксирные суда проекта 22870 предназначены для оказания помощи аварийным кораблям (судам) и спасения личного состава; буксировки кораблей; тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. Суда обладают возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 метров. Кроме этого судно может выполнять задачи по сбору нефтепродуктов с поверхности моря, а также вести поисковые и обследовательские работы. Характеристики судна: длина - 57 м, ширина - 14 м, водоизмещение наибольшее - 1605 тонн, скорость полного хода - 14 узлов.

Спасательно-буксирное судно проекта 22870 "Михаил Чеков" (заводской номер 021) перед спуском на воду на верфи филиала "Астраханский судоремонтный завод" АО "Центр судоремонта "Звёздочка". Астрахань, 21.05.2024 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация" и портал органов власти Астраханской области