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Заложено седьмое спасательно-буксирное судно проекта 22870 «Михаил Чеков»

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25 марта 2021 года в Астрахани на верфи филиала "Астраханский судоремонтный завод" АО "Центр судоремонта "Звёздочка" (входит в входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялась торжественная церемония закладки спасательно-буксирного судна проекта 22870 "Михаил Чеков" (заводской номер 021), строящегося по заказу Министерства обороны Российской Федерации.

Закладная доска спасательно-буксирного судна проекта 22870 "Михаил Чеков" (заводской номер 021), заложенного для ВМФ России на верфи филиала "Астраханский судоремонтный завод" АО "Центр судоремонта "Звёздочка" в Астрахани 25.03.2021 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Новое судно получило своё название в честь Михаила Чекова - офицера Черноморского флота, командира аварийно-спасательных отрядов, обеспечивших в годы Великой Отечественной войны подъём потопленных неприятелем судов и кораблей в акваториях черноморских портов.

Проект 22870 разработан АО "КБ "Вымпел" (Нижний Новгород). Спасательно-буксирное судно (СБС) "Михаил Чеков" станет для астраханских корабелов седьмым судном в линейке проекта 22870. Головной буксир проекта СБ-45 был передан Военно-Морскому флоту в 2014 году.

Со стороны bmpd напомним, что ранее Астраханский судоремонтный завод АО "Центр судоремонта "Звёздочка" построил для ВМФ России шесть судов проекта 22870. Головной спасательный буксир проекта 22870 СБ-45 (заводской номер 005) был начат постройкой в Астрахани летом 2011 года и сдан 27 июня 2014 года, войдя в состав Каспийской флотилии. Второе судно "Профессор Николай Муру" (заводской номер 006, закладывалось под обозначением СБ-565) было передано 28 декабря 2014 года в состав Черноморского флота. 4 июля 2016 года ВМФ России был передан и вошел в состав Каспийской флотилии третий буксир СБ-738 (заводской номер 007), построенный по контракту от 4 февраля 2014 года.

В 2015 году астраханское предприятие получило контракт Министерства обороны России на постройку очередных трех судов проекта 22870 с заводскими номерами 008, 009 и 010, все они по завершении постройки вошли в состав Черноморского флота. Головной из этих трех спасательных буксиров СБ-739 (заводской номер 008) был спущен на воду в Астрахани 2 августа 2016 года и сдан ВМФ России 16 января 2017 года. Второй буксир "Капитан Гурьев" (заводской номер 009) по данному контракту был спущен на воду в Астрахани 18 мая 2018 года и сдан ВМФ России 20 декабря 2018 года. Третье по данному контракту (и шестое в серии в целом) судно СБ-742 с заводским номером 010 вошло в состав Черноморского флота 20 декабря 2019 года.

Спасательно-буксирные суда проекта 22870 предназначены для оказания помощи аварийным кораблям (судам) и спасения личного состава; буксировки кораблей; тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. Суда обладают возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 метров. Кроме этого судно может выполнять задачи по сбору нефтепродуктов с поверхности моря, а также вести поисковые и обследовательские работы. Характеристики судна: длина - 57 м, ширина - 14 м, водоизмещение наибольшее - 1605 тонн, скорость полного хода - 14 узлов.

Церемония закладки для ВМФ России спасательно-буксирного судна проекта 22870 "Михаил Чеков" (заводской номер 021) на верфи филиала "Астраханский судоремонтный завод" АО "Центр судоремонта "Звёздочка" в Астрахани 25.03.2021 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация" и astrakhan.su

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
22870
КФ
ЧФ
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