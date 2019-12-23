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Введено в строй спасательно-буксирное судно СБ-742 проекта 22870

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20 декабря 2019 года в Новороссийской военно-морской базе состоялась церемония подъема флага и ввода в состав Черноморского флота ВМФ России спасательно-буксирного судна СБ-742 (заводской номер 010) проекта 22870, построенного в Астрахани на верфи филиала "Астраханский судоремонтный завод АО "Центр судоремонта "Звёздочка" (входит в АО "Объединённая судостроительная корпорация").

Вошедшее в состав Черноморского флота ВМФ России спасательно-буксирное судно СБ-742 проекта 22870, построенное на верфи филиала "Астраханский судоремонтный завод АО "Центр судоремонта "Звёздочка". Новороссийск, 20.12.2019 (с) Министерство обороны России

Спасательно-буксирное судно (спасательный буксир) СБ-742 (заводской номер 010) стало шестым и последним судном проекта 22870, построенным Астраханским судоремонтным заводом АО "Центр судоремонта "Звёздочка" по проекту АО "КБ "Вымпел" (Нижний Новгород). Закладка была произведена 27 октября 2016 года, а спуск на воду произведен 22 мая 2019 года.

Ранее Астраханский СРЗ сдал ВМФ России пять аварийно-спасательных судов проекта 22870. Головной спасательный буксир проекта 22870 СБ-45 (заводской номер 005) был начат постройкой в Астрахани летом 2011 года и сдан 27 июня 2014 года, войдя в состав Каспийской флотилии. Второе судно "Профессор Николай Муру" (заводской номер 006, закладывалось под обозначением СБ-565) было передано 28 декабря 2014 года в состав Черноморского флота. 4 июля 2016 года ВМФ России был передан и вошел в состав Каспийской флотилии третий буксир СБ-738 (заводской номер 007), построенный по контракту от 4 февраля 2014 года.

В 2015 году предприятие получило контракт Министерства обороны России на постройку очередных трех судов проекта 22870 с заводскими номерами 008, 009 и 010, все они по завершении постройки вошли в состав Черноморского флота.Головной из этих трех спасательных буксиров СБ-739 (заводской номер 008) был спущен на воду в Астрахани 2 августа 2016 года и сдан ВМФ России 16 января 2017 года. Второй буксир "Капитан Гурьев" (заводской номер 009) по данному контракту был спущен на воду в Астрахани 18 мая 2018 года и сдан ВМФ России 20 декабря 2018 года. Теперь сдано третье по данному контракту (и шестое в серии в целом) судно СБ-742 с заводским номером 010.

Спасательно-буксирные суда проекта 22870 предназначены для оказания помощи аварийным кораблям (судам) и спасения личного состава; буксировки кораблей; тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. Суда обладают возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 метров. Кроме этого судно может выполнять задачи по сбору нефтепродуктов с поверхности моря, а также вести поисковые и обследовательские работы. Характеристики судна: длина - 57 м, ширина - 14 м, водоизмещение - 1200 т, скорость - 14 узлов.

Вошедшее в состав Черноморского флота ВМФ России спасательно-буксирное судно СБ-742 проекта 22870, построенное на верфи филиала "Астраханский судоремонтный завод АО "Центр судоремонта "Звёздочка". Новороссийск, 20.12.2019 (с) Министерство обороны России

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Страны
Россия
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
22870
КФ
ЧФ
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