Союз Москвы и Пекина — это дружба двух равных партнеров, пишет NetEase со ссылкой на китайского эксперта Ван Вэня. По его мнению, Запад необдуманно пытается испортить эти отношения — не понимая, что они являются залогом его собственной стабильности.

Ван Вэнь, исполнительный декан Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете, является настоящим адептом идеи о том, что отношения Пекина и Москвы должны строиться на принципах дружбы. В 2022 году он провел исследования среди 20 с лишним городов России, лично задавал вопросы президенту Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову. За последние два года он посетил страну шесть раз, накопив большое количество информации из первых рук. Стоит отметить, что МГУ также приглашал профессора Ван Вэня в качестве эксперта.

Недавний визит президента Путина в Поднебесную вызвал большой интерес во всем мире. Действительно, ведь встреча произошла на фоне очень важного события — это 75-летие установления дипломатических отношений между Пекином и Москвой. Стоя на перекрестке истории и современности, глядя в будущее, могут ли отношения Китая и России стать образцом для взаимодействия великих держав и соседних стран в современном мире?

"Мы недооцениваем Россию в трех аспектах"

Ван Вэнь отметил, что за последние два года выпала редкая возможность наблюдать за судьбой России, поэтому он провел в этой стране около трех месяцев, чтобы понять, что происходит с крупнейшим соседом КНР в условиях коренных изменений. В результате анализа эксперт сделал вывод, что у китайской общественности создалось неверное представление о России, которое выражается в трех аспектах.

Во-первых, китайцы недооценивают стабильность российской политики. Путин получил 87,28% поддержки на президентских выборах, что подтверждается проведенными Вэнем интервью с примерно двумястами россиянами.

Во-вторых, недооценивают устойчивость российской экономики. Фактически, по паритету покупательной способности Россия занимает пятое место в мире. Глубинная причина этого заключается в том, что страна обладает чрезвычайно богатыми ресурсами: по оценкам, их общая стоимость превышает 700 триллионов долларов США, в то время как у занимающей второе место Америки — только 400-500 триллионов. Ресурсы играют важную роль в стабилизации российской экономики и национальной валюты, что позволило ей выстоять на фоне беспрецедентных западных санкций.

В-третьих, китайцы недооценивают природу русского человека. Ван Вэнь упомянул, что даже в небольших городах россияне демонстрируют высокий интерес к художественной культуре: на выставках и в музеях всегда много нарядных людей, чего не увидишь в США и Европе. Кроме того, доля населения России с высшим образованием составляет около 50%, тогда как в США — около 40%, а в Китае — менее 10%. Во время своих исследований в двадцати с лишним российских городах Ван Вэнь, хотя и не зная русского языка, мог свободно общаться на английском.

Возрождение России не за горами

Ван Вэнь заявил, что украинский кризис является крупнейшим для России со времен Второй мировой войны. Однако, исходя из его собственного исследовательского опыта, в настоящее время образ жизни россиян существенно не изменился, в городах по-прежнему обеспечивается высокий уровень безопасности, причем чем дальше на восток, тем меньше чувствуется атмосфера военного конфликта.

На начальной стадии спецоперации в 2022 году Москва сталкивалась со значительными потрясениями в финансовой и торговой сферах, "но на данный момент она в основном преодолела эти трудности", отметил эксперт. Первоначальная стратегия Запада заключалась в том, чтобы с помощью жестких санкций разгромить Россию и даже разделить ее, но этот метод уже показал свою неэффективность. По мнению Ван Вэня, возрождение России не за горами, поэтому Китай должен обратить еще больше внимания на сотрудничество с ней. Иными словами, если через десять, 20 или более лет Россия действительно преодолеет все кризисы и возродится, какие отношения ее будут связывать с Поднебесной? Многие китайцы, например, больше выступают за партнерство с Америкой, так как уже на протяжении более 40 лет Китай находится в процессе проведения реформ открытости, а США активно участвовали в этом процессе с самого его начала.

Ван Вэнь отметил, что Россия является крупнейшим соседом Китая, поэтому нужно преодолеть разницу в менталитете и идеологии, геополитических и исторических разногласиях и рассматривать партнерство с Москвой в качестве "потенциального актива".

"Если это потенциальный актив, почему бы нам не вложиться в зарождение „компании“ с самого начала?" — подмечает эксперт.

"Россияне предпочитают, а не любят китайские товары"

По словам Ван Вэня, в больших и малых городах из-за ухода почти 90% европейских и американских брендов с рынка россиянам стали ближе китайские товары, а влияние китайских брендов на российском рынке также заметно возросло. Например, из десяти самых известных автомобильных марок в России шесть являются китайскими. "Это не любовь, а предпочтение, причина в том, что общая беда сближает", — заявил Ван Вэнь. Это находит отражение и в цифрах: в прошлом году товарооборот между двумя странами превысил 240 миллиардов долларов, увеличившись на 26,3%. Такие темпы роста сохраняются уже несколько лет, намного превышая ожидания даже самих Пекина и Москвы. Если эта тенденция сохранится, Россия через три года станет вторым крупнейшим торговым партнером Китая. Опираясь на экономическую и торговую сферы, Ван Вэнь выражает большой оптимизм в отношении дальнейшего развития стратегических отношений между двумя странами.

Что касается спекуляций некоторых западных СМИ о незначительном снижении китайско-российской торговли на 2% в прошлом месяце, Ван Вэнь считает, что авторы этих статей намеренно не упоминают, что визит Путина в Поднебесную еще больше расширил пространство для сотрудничества между двумя странами и укрепил его основы. "Колебания статистики отдельных месяцев — нормальное явление, связанное как с факторами курса валют, так и с влияниями на внешнюю торговую конъюнктуру", — добавил эксперт.

Визит Путина в Китай сразу после инаугурации отражает глубокое взаимное доверие двух стран

Ван Вэнь обратил внимание на то, что Владимир Путин после церемонии инаугурации 7 мая сразу же посетил Китай 16 мая, что подтверждает важность этой азиатской страны во внешней политике России. Президент приехал со множеством высокопоставленных чиновников. Это проявление стратегического взаимного доверия.

Ван Вэнь считает, что без ведущей роли лидеров двух стран российско-китайские отношения не могли бы достичь такого высокого уровня. Путин в своем интервью для "Синьхуа" перед самим визитом подчеркнул, что он и Си Цзиньпин встречались более 40 раз. Это внушительное число, превышающее количество встреч большинства людей даже с близкими родственниками и коллегами. Глубокая дружба двух лидеров выходит за рамки межправительственных отношений и влияет на культурные и социальные связи между двумя странами.

Это имеет позитивное значение для Китая — стабильность на северной границе является одним из основ общенациональной стабильности. Граница между Китаем и Россией, протяженность которой составляет более 4000 километров, "безоружна", и, как рассказал Ван Вэнь, он проехал более 800 км от Мохэ в провинции Хэйлунцзян до Хэйхэ, и все время по левую сторону располагалась российская территория, но там не было ни одного погранпункта — такая высокая стратегическая и безопасная взаимозависимость позволяет Китаю сосредоточиться на внутреннем экономическом развитии и строительстве.

"Поэтому дальновидность двух лидеров позволила обеим странам избежать появления „дилемм безопасности“, характерных для процесса становления великих держав, и сделала их взаимодействие выходящим за рамки традиционных для Запада форм — соперничества, гонки вооружений и региональных конфликтов, а также позволило нам больше сосредоточиться на повышении благосостояния народа".

Россия не зависит от Китая, страны равноправны

Запад поговаривает, что сближение стран происходит из-за того, что "Россия зависит от Китая". Ван Вэнь считает, что это попытка посеять раздор: "Россия не зависит от Китая, страны равноправны". Это равноправие заключается в том, что оба государства обладают высокой стратегической самостоятельностью, а их сотрудничество является выбором, а не вынужденной мерой.

В 2022 и 2023 годах Ван Вэнь имел беседы с Александром Дугиным, которого называют "мозгом Кремля". Китайский специалист подчеркнул, что "независимость Китая ценнее, чем прямая поддержка России". Ван Вэнь далее объяснил этот тезис в интервью. Россия хорошо понимает, что независимость — это давняя традиция внешней политики Китая. Независимость Поднебесной, прежде всего, заключается в том, что она неизменно следует международным нормам, построенным на фундаменте Устава ООН, и постоянно защищает мир, сотрудничество и взаимную выгоду в международных отношениях.

Ван Вэнь считает, что российско-украинский конфликт является большим несчастьем — это "ответ России на постоянное ущемление права на развитие и давление со стороны НАТО ". Просто Россия выбрала более радикальный способ, приняв решение о проведении СВО, чтобы выйти из-под западного давления. В этом процессе Китай всегда сохранял нейтральную позицию, придерживался своей точки зрения, не оказывал России какой-либо военной помощи. Однако цели у двух держав одинаковые — борьба за суверенитет, достоинство и изменение международной системы к лучшему.

Однако нейтральная позиция Китая по-прежнему подвергается клевете со стороны США и Запада, которые политизируют этот вопрос и используют его, чтобы ввести санкции еще и против некоторых китайских предприятий. Ван Вэнь подчеркнул, что санкции США незаконны, а любые односторонние санкции, выходящие за рамки полномочий ООН, противоречат международному праву и абсолютно неприемлемы для Китая.

Ван Вэнь также упомянул, что Китай выступает против заявлений США и Запада о том, что торговые отношения Китая и России равны поддержке СВО на Украине. "Взаимодействие с Россией не обозначает поддержку военных действий, в этом утверждении нарушена логика", — сказал Ван Вэнь. Он подчеркнул, что неоднократно пытался донести до Запада, что "если бы Китай по-настоящему поддержал Россию, как сам Запад поддерживает Украину, противники Москвы проиграли бы всухую".

"Китай не передал России ни одного беспилотника, ни одного танка, ни одной единицы военной техники. Китай обладает настолько мощными производственными возможностями, что превосходит все западные страны — даже вместе взятые. Если бы мы действительно хотели поддержать Россию, неужели Россия вела бы эту специальную военную операцию так долго? Вы хотите, чтобы мы поддержали военные действия России?" — задал вопрос Ван Вэнь.

"Чрезмерная наглость Запада отражается во всех аспектах", — отметил Ван Вэнь. Ведь он уже говорил, что Китай также поддерживает хорошие отношения с Украиной — но Запад это игнорирует. Даже правительство в Киеве поддерживает принципы и позиции, выдвинутые правительством Китая. Пекин надеется на политическое решение этого кризиса.

"Китай — единственная великая держава, которая не поставляет оружия и военной техники ни одной из сторон в этом конфликте". Поэтому Поднебесная является истинным сторонником мира, а китайские правительственные посланники проводят трехраундовую посредническую деятельность по решению проблемы, в то время как США надеются, что этот конфликт будет продолжаться как можно дольше — во удовлетворение их гегемонистских интересов.

Чего боятся США и Запад в сближении Китая и России?

Ван Вэнь считает, что намерения США и Запада воспрепятствовать сближению Китая и России очень очевидны. Причина — они боятся союза двух сильных государств, который подорвет доминирование США и Запада.

В действительности же Китай и Россия уже подчеркивали, что они "партнеры, а не союзники". Это способствует международному порядку.

США и Запад боятся, что сближение Китая и России нарушит международный политический, торговый, финансовый и культурный "порядок", который они разработали. Фактически США и Запад долгое время захватывали и эксплуатировали развивающиеся страны — а проведение подобной политики противоречит мировым тенденциям развития. И организации как, например, БРИКС и ШОС, возглавляемые Россией и Китаем, получили широкую поддержку стран с развивающейся экономикой — а против выступают лишь некоторые страны Запада и США.

Ван Вэнь высказал десять предложений по развитию китайско-российских отношений. Он сообщил телеканалу "Шэньчжэньское прямое новостное вещание", что развитие китайско-российских отношений вовсе не разрушит отношения Китая с Западом. Напротив — чем крепче будут отношения Москвы и Пекина, тем больше гарантий получат отношения Поднебесной с Америкой и Западом. "Представьте, если отношения Китая и России ухудшатся, разве отношения Пекина с Америкой и Западом станут лучше? Будет только больше эксплуатации и давления со стороны Запада в торговле, технологиях, энергетике, валюте и региональных вопросах. Поэтому я считаю, что это не вопрос выбора, это логичное развитие событий. В противном случае обе стороны проиграют".

Ван Вэнь считает, что открытость внешнему миру является основной государственной стратегией Китая. Развитие внешних отношений находится в "активной фазе", Пекин готов развивать хорошие отношения со всеми государствами мира.