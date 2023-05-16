Пытаясь ограничить Россию, США рискуют превратить Совбез ООН в новый Давос

Печат: попытки США реформировать Совбез ООН приведут к плачевному результату

Стремление Запада реформировать Совет безопасности ООН говорит о желании США сохранить однополярный миропорядок, предупреждает "Печат". Однако, пытаясь ограничить влияние России, Вашингтон рискует превратить этот орган в заседание типа Давоса.

Наташа Йованович

Как, пытаясь расправиться с Россией, США рискуют превратить Совет безопасности ООН в новый Давос?

Консенсус главных геополитических игроков насчет необходимости реформирования Совета безопасности Организации Объединенных Наций легко может ввести в заблуждение и навести на мысль, что их мотивы схожи и что только реконструированный "дом мира" может вернуть порядок в мировую неразбериху. Политологи, однако, предупреждают, что разные подходы к принципу решения этого вопроса говорят и о разности намерений. Если один блок государств видит в возможных переменах инструмент для построения мира на принципах многополярности, то для других это лишь способ укрепить порядок однополярный. А в таком устройстве нет места ни для России, ни следовательно для стабильной архитектуры международного порядка.

Усмирение непослушных

О требованиях государств, которые видят необходимость в реформе Совета безопасности ООН, вновь заговорил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета безопасности, на котором председательствовал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. В ответ глава российского МИДа заявил, что Совет безопасности ООН следует расширить, но не за счет западных государств, а за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки.

Широко о реформах Организации Объединенных Наций, которые отражали бы нынешнюю геополитическую реальность, заговорили 24 февраля, когда Соединенные Штаты Америки и их союзники увидели для себя шанс заполучить дополнительные механизмы для глобального доминирования. Старыми механизмами, в частности, тем, что заседания Совета безопасности ООН проводятся на территории Соединенных Штатов Америки, те пользуются без меры. Отказ в визах представителям разных государств, давление и слежка за главой этой организации Антониу Гутерришем и за его подчиненными свидетельствуют о деструктивной роли Соединенных Штатов Америки на единственной из оставшихся баз, пригодных для поддержания стабильности и равновесия в международных отношениях.

Секретные документы, утекшие из Пентагона, подтверждают, что Антониу Гутерриш был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения продовольственной сделки и что в разговоре со своим заместителем Аминой Мохаммед он выразил негодование по поводу призыва главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен производить больше оружия. Подобные воззрения главы Организации Объединенных Наций, конечно, не устраивают США, которые видят в навязывании идеи реформирования Совета безопасности ООН самый верный способ усмирить "непослушных".

Картина новой реальности или...

Разговоры о реформе Организации Объединенных Наций продолжаются годами, но предложения Вашингтона и Москвы диаметрально различаются. Соединенные Штаты Америки пытаются включить в ООН как можно больше государств, поддерживающих политику коллективного Запада. Россия, в свою очередь, предупреждает, что если по предложению американцев постоянным членам Совета безопасности ООН урежут полномочия, эту организацию может постигнуть судьба Лиги наций. О необходимости реформировать Совет безопасности ООН заявили Соединенные Штаты Америки, Бразилия, Австралия, Индия и Япония, а также Турция. Ее президент заявил, что нынешний порядок, при котором судьба человечества зависит от воли пяти государств, нельзя назвать устойчивым.

У России тоже есть своя позиция. Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации в ООН Дмитрий Полянский считает, что необходимо расширить географию членов Совета безопасности, чтобы там присутствовали представители африканских, азиатских и латиноамериканских государств.

Существует альтернативный подход к реформе Совета безопасности ООН, который предполагает привлечение новых постоянных членов ООН с правом вето. Однако страны коллективного Запада и их союзники говорят о реформе организации только как о потенциальном способе ограничить в ней влияние России.

По словам американского представителя при ООН в Нью-Йорке, государства "должны прийти к консенсусу относительно предложений по расширению Совета безопасности (…), поскольку Совет безопасности ООН должен лучше отражать мировые реалии". Одно из предложений Соединенных Штатов Америки звучит так: в случае применения права вето одним из постоянных членов Совета безопасности созывается заседание Генеральной ассамблеи по вопросу, на который наложено вето сроком 10 рабочих дней. США объясняют это предложение тем, что подобный порядок позволит и другим государствам высказаться по этому вопросу, даже если у них нет места в Совете безопасности ООН. Иными словами, чтобы учитывалось мнение всех государств, необходимо организовать отдельные заседания Генеральной ассамблеи ООН.

Если обратиться к прошлому, то с 2014 года большая часть резолюций, на которые накладывалось в Совбезе ООН, были западными резолюциями по Сирии, Украине, Йемену, Венесуэле, Боснии и Герцеговине, и тогда можно предположить, что конечной целью такого механизма является усложнение, а не решение проблем.

Хотя на первый взгляд предложения могут показаться выражением готовности Соединенных Штатов Америки отказаться от привилегированного права вето, правда в том, что они лишь пытаются создать иллюзию того, что большинство государств поддерживают их политику. Эту позицию США не приемлют в Индии, Бразилии, Африканском союзе, Организации исламского сотрудничества, которые обоснованно сомневаются в добрых намерениях Соединенных Штатов Америки. Кроме того, не стоит забывать, что региональные объединения, такие как ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН превращаются в новые центры притяжения в современном мире, и их представители могут конкурировать за места в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

В формате альянса

Аналитики предупреждают, что США намерены заменить Совет безопасности ООН форматом, разработанным в рамках саммита Альянса демократий, который основал бывший датский премьер Андерс Фог Расмуссен. Биография основателя альянса раскрывает и направления деятельности этой организации. Будучи Генеральным секретарем Североатлантического альянса с 2009 по 2014 год, Расмуссен курировал оккупацию Ирака и Афганистана, а также операцию по смену режима в Ливии, где джихаддисты, связанные с ИГИЛ* взяли под контроль страну. Он основатель Трансатлантической комиссии за прозрачность выборов — органа, который обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. Я напомню, что Джо Байден был одним из первых спикеров на первом саммите этого альянса в 2018 году.

Суть программы альянса сводится к формированию формального военного, политического и экономического союза мировых "демократий", который был бы готов действовать против Российской Федерации и Китая. Союз демократий ненапрямую финансируется правительством Соединенных Штатов Америки через Международный республиканский институт и Национальный демократический институт, Европейский фонд демократии. Кроме того, он получает деньги от Атлантического совета, организации, которая не является членом НАТО. Также деньги поступают от крупных технологических компаний, вроде Microsoft и Facebook**. К другим важнейшим источникам финансирования относятся тайваньское правительство, Институт Джорджа Буша и фонд Виктор Пинчука, названного в честь украинского олигарха, борца с Путиным. Чтобы этот формат можно было применить к Совету безопасности ООН, необходимо, чтобы США через реформы расширили круг членов.

Параллельно западные партнеры уже давно настаивают на ограничении права вето России. Подобных полномочий нет ни у конкретных стран, ни у международных организаций. Место России в Совете безопасности Организации Объединенных наций опирается на Венскую конвенцию и не подлежит пересмотру. Несмотря на это, в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский несколько раз призывал исключить Россию из Совета безопасности ООН и организации в целом. Киев заявил о нелегитимности статуса Российской Федерации в Совбезе, а глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что его страна начала некий "процесс", цель которого заключается в исключении России из Совета безопасности и организации в целом. В декабре 2022 году глава Европейского совета Шарль Мишель также предложит создать механизм для оспаривания членства России в Совете безопасности ООН, а президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал на Генеральной ассамблее ООН к реформе Совета безопасности.

Если США добьются своего, как предостерегают аналитики, Совет безопасности ООН, несомненно, превратится в заседание типа конференции — нечто вроде Давоса.

* террористическая организация, запрещенная в России

** деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.