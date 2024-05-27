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ТАСС

Рогов: РФ необходим механизм в отношении военнопленных ВСУ, разделяющий их на категории

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Владимир Рогов
Владимир Рогов.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ заявил, что украинские военнослужащие должны понимать, что при переходе на мирную сторону у них появляются перспективы

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Механизм, предусматривающий различные подходы к разным категориям украинских военнопленных, необходимо разработать в России. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"Мы пришли к выводу, что необходим механизм разделения по категориям людей, попадающих в плен или переходящих на мирную сторону. Например, первое - просто сложить оружие, второе - прийти и сдаться с оружием по договоренности, третье - начать воевать против киевского режима в рядах российской армии. Условный боевик "Азова" (националистическое формирование, признано террористической организацией и запрещено в РФ - прим. ТАСС) или другого нацистского подразделения - это один формат с максимальным наказанием, просто военнослужащий ВСУ - другой, человек, который с самого начала искал возможности перехода на мирную сторону, - третий подход", - сказал Рогов по итогам круглого стола в ОП РФ "Раскол ВСУ: активизация сдачи в плен украинских военнослужащих".

По его словам, украинские военнослужащие должны понимать, что при переходе на мирную сторону у них появляются перспективы. "Мы должны дать им аргументы, что переход на мирную сторону - это не плен, а переход к своим. Они наши соотечественники, но при этом жертвы преступного нацистского режима. Я говорю о тех, кого насильно мобилизовали. Мы должны им давать перспективы - не вернуться на фронт с той стороны, [а] нормальные условия, трудовую деятельность, перспективы остаться в России, перевезти родственников, жить мирной жизнью. Тем, кто готов воевать за Россию, [предоставить] больше прав и льгот", - отметил собеседник агентства.

"Чем больше мы будем ускорять процесс перехода на мирную сторону, тем больше вероятность того, что фронт ВСУ начнет обваливаться и мы спасем тысячи, а может, и десятки тысяч жизней русских людей. Как военных, так и мирных", - заключил он. 

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Россия
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