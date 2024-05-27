Завод из дела Шамарина выполнял госконтракты для МО РФ более чем на 442 млн рублей

В частности, по данным системы проверки контрагентов, завод "Телта" в 2015 году получил контракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 в российское военное ведомство на сумму 278,9 млн рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. ОАО "Пермский телефонный завод "Телта", руководство которого фигурирует в коррупционном деле начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина, получал госконтракты в 2015-2016 годах на поставки для Минобороны РФ, "Воентелекома" и предприятий оборонно-промышленного комплекса, следует из данных системы проверки контрагентов.

Согласно данным системы, завод "Телта" в 2015 году получил контракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 в российское военное ведомство на сумму 278,9 млн рублей, а также госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд "Воентелекома" на сумму 163,6 млн рублей. Первый был завершен в марте 2016 года, второй в январе 2016 года. По информации СК, Шаманов получил 36 млн рублей от гендиректора и главного бухгалтера пермского предприятия с апреля 2016 года по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.

Согласно данным системы проверки контрагентов, с 2016 года завод получил ряд госконтрактов на поставки продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса по всей стране.