Войти
ТАСС

Завод из дела Шамарина выполнял госконтракты для МО РФ более чем на 442 млн рублей

473
0
0
Начальник Главного управления связи ВС России Вадим Шамарин
Начальник Главного управления связи ВС России Вадим Шамарин.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

В частности, по данным системы проверки контрагентов, завод "Телта" в 2015 году получил контракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 в российское военное ведомство на сумму 278,9 млн рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. ОАО "Пермский телефонный завод "Телта", руководство которого фигурирует в коррупционном деле начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина, получал госконтракты в 2015-2016 годах на поставки для Минобороны РФ, "Воентелекома" и предприятий оборонно-промышленного комплекса, следует из данных системы проверки контрагентов.

Согласно данным системы, завод "Телта" в 2015 году получил контракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 в российское военное ведомство на сумму 278,9 млн рублей, а также госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд "Воентелекома" на сумму 163,6 млн рублей. Первый был завершен в марте 2016 года, второй в январе 2016 года. По информации СК, Шаманов получил 36 млн рублей от гендиректора и главного бухгалтера пермского предприятия с апреля 2016 года по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.

Согласно данным системы проверки контрагентов, с 2016 года завод получил ряд госконтрактов на поставки продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса по всей стране. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
23.08.2006
Игра в санкции
22.08.2006
ВВС России и Белоруссии подготовили документы по созданию единой региональной системы ПВО двух стран
22.08.2006
Начальник Генштаба ВС РФ и начальник штаба Сухопутных войск Индии обсудили в Москве вопросы сотрудничества в военной области
17.08.2006
Американский генерал учится летать на нашем "МиГе"
16.08.2006
Производство нового военного самолета Ил-76МФ будет переведено из Ташкента в Ульяновск
16.08.2006
Новая зенитная система С-400 "Триумф" будет оснащаться новыми ракетами
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 12:31
  • 1609
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 12:18
  • 0
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 27.05 09:32
  • 4
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 27.05 05:18
  • 2
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
  • 26.05 21:35
  • 0
О мерах авиации против ЗРВ
  • 26.05 19:37
  • 7
Неизбежность Тайваня
  • 26.05 19:30
  • 62
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 26.05 19:11
  • 32
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 26.05 19:08
  • 8
О БТР и БМП
  • 26.05 10:51
  • 7
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.05 09:13
  • 2727
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 05:23
  • 12
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 25.05 23:29
  • 0
О перспективах танка Abrams
  • 25.05 21:28
  • 9
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 25.05 21:05
  • 0
О ЗРК "Patriot", и его уязвимости.