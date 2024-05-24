Командир 57-й бригады ВСУ полковник Александр Бакулин заявил, что Украина старается стабилизировать ситуацию на фронте, однако российская армия "продолжает добиваться непрерывных успехов" в Харьковской области

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) допускают, что Киеву придется согласиться с потерей территорий для завершения конфликта с РФ. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на командира 57-й бригады ВСУ полковника Александра Бакулина.

По его мнению, как и все подобные конфликты, кризис на Украине завершится мирными переговорами и последующим соглашением. Как отмечает телеканал, Бакулин, по всей видимости, даже готов признать необходимость пойти на территориальные уступки, как это, по его словам, в свое время сделала Финляндия в конфликте с СССР. "Да, она потеряла некоторые территории. Но она все еще существует как страна, а Россия даже не смотрит в ту сторону. Мы находимся в таком же положении, но я надеюсь, что мы не потеряем наши земли", - сказал полковник.

Бакулин добавил, что ВСУ стараются стабилизировать ситуацию на фронте, однако российская армия "продолжает добиваться непрерывных успехов" в Харьковской области. Он также отметил, что положение для украинских войск остается "достаточно сложным", поскольку бои продолжаются, а военная помощь США так и не поступила.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об опасности выхода российских подразделений в тыл украинских войск в Харьковской области. В Киеве признают, что ситуация там крайне напряженная.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Украине и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.