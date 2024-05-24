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Борисов рассказал о превращении космоса в арену боевых действий

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Юрий Борисов . Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Юрий Борисов . Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости.

Глава «Роскосмоса»: Запад стремится превратить космос в арену боевых действий

Некоторые страны Запада стремятся превратить космос в арену боевых действий. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«Особую тревогу вызывает стремление ряда западных государств к превращению космоса в арену возможных боевых действий», — сказал он на встрече глав космических агентств стран-участниц БРИКС.

Ранее заместитель представителя США в ООН по спецвопросам Роберт Вуд во время дебатов в Совете безопасности по российской резолюции, предполагающей запрет на размещение любых вооружений в космическом пространстве, назвал недавно запущенный Россией аппарат «Космос-2576» противоспутниковым оружием.

В феврале ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт сообщил, что российский ядерный буксир «Зевс», разработка которого продолжается, не станет оружием против спутников. Он отметил, что реактор буксира, который будет вырабатывать энергию, не имеет отношения к ядерному оружию.

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