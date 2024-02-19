Оценена возможность использования российского «Зевса» в качестве оружия

Российский ядерный буксир «Зевс», разработка которого ведется в настоящее время. не станет оружием против спутников. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, сообщает РИА Новости.

Так ученый прокомментировал сообщения американских СМИ и официальных лиц о желании России разместить ядерное оружие в космосе.

«Ядерный буксир — это нормальный реактор, не очень большой, каких на земле много и которые пользуются для выработки электрической энергии, и там (в космосе) то же самое. Отношения к ядерному оружию он не имеет», — рассказал Эйсмонт.

Ранее в февраля ABC News со ссылкой на источники сообщил, что американские разведданные свидетельствуют о желании России разместить ядерное оружие в космосе. Речь идет о возможном применении оружия против спутников.

В декабре 2021 года в «Роскосмосе» сообщали, что к 2030 году планируется вывести «Зевс» на безопасную высоту не менее 800 километров, включить его и начать первую экспедицию. Разработка ядерного буксира ведется с 2010-го.