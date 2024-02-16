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Lenta.ru

В США сообщили о планах России разместить ядерное оружие в космосе

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: rostec.ru

Россия хочет разместить ядерную бомбу в космосе, сообщил ABC News со ссылкой на источники. По данным телеканала, об этом свидетельствуют американские разведданные.

Согласно информации, утверждают источники, Россия хочет вывести в космос ядерное оружие. Речь идет о возможном применении его против спутников, а не о сбросе бомбы на Землю.

Ранее сообщалось, что неназванная серьезная угроза национальной безопасности США может быть связана в Россией и некоей деятельностью в космосе.

В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерная триада России на 95 процентов состоит из современного оружия. В 2022 году этот показатель составлял 91 процент.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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