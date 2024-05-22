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США назвали запущенный Россией спутник «Космос-2576» космическим оружием

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Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России.

США назвали недавно запущенный Россией спутник «Космос-2576» космическим оружием

Заместитель представителя США в ООН по спецвопросам Роберт Вуд во время дебатов в Совете безопасности по российской резолюции, предполагающей запрет на размещение любых вооружений в космическом пространстве, назвал недавно запущенный Россией аппарат «Космос-2576» противоспутниковым оружием. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Буквально на прошлой неделе, 16 мая, Россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту, который, по оценке Соединенных Штатов, скорее всего, является оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите», — сообщил зампредставителя.

По словам Вуда, Россия разместила свой спутник на той же орбите, где находится правительственный спутник США. По данным издания, речь может идти об американском космическом аппарате USA 314.

Политик не привел каких-либо соображений, из которых американская сторона пришла к своим выводам о предназначении российского спутника. В ответ на реплику Вуда постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что не понял, о чем говорит американец.

17 мая Воздушно-космические силы России с космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с неназванным космическим аппаратом.

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Страны
Россия
США
Компании
ООН
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
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