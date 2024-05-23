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ТАСС

СМИ: в Пентагоне считают, что РФ удалось успешно перестроить ОПК

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Зенитная установка ЗУ-23 в цехе сборки специальных изделий
Зенитная установка ЗУ-23 в цехе сборки специальных изделий.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По данным Defense News, успехи РФ в наращивании производства продукции ОПК источники издания объясняют его изначальной устойчивостью, помощью дружественных стран и способностью России противостоять западным санкциям

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. России удалось успешно перестроить оборонно-промышленный комплекс (ОПК), несмотря на санкции, введенные против нее Западом из-за конфликта на Украине. Такое мнение выразил еженедельник Defense News со ссылкой на источники.

"Они (власти РФ - прим. ТАСС) действуют лучше, чем мы предполагали", - приводит издание слова высокопоставленного представителя Министерства обороны США, пожелавшего сохранить анонимность. Успехи РФ в наращивании производства продукции ОПК источники издания объясняют его изначальной устойчивостью, помощью дружественных стран и способностью РФ противостоять западным санкциям.

Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что российские войска добиваются постепенного прогресса в ходе специальной военной операции на Украине. Хейнс также утверждала, что якобы осуществляемые Китаем поставки в Россию компонентов и материалов двойного назначения стали "одним из многих факторов, которые обеспечили сдвиг на поле боя в пользу Москвы". Она полагает, что это "ускорило восстановление военной мощи России" после "дорогостоящего начала" специальной военной операции.

Как ранее заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, Вашингтон "распространяет дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России". По его словам, Пекин "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" на Украине. 

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Китай
Россия
США
Украина
Компании
ОПК АО
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