Западная пресса: В составе ВСУ 100 бригад, мобилизация увеличит это число ещё на 10 процентов

Источник изображения: topwar.ru

Западные СМИ, ссылаясь на чиновников различного уровня, начинают противоречить сами себе. Если трендом последнего времени были публикации о том, что ВСУ не хватает личного состава, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте, то теперь появились публикации нового толка.

Так, издание Forbes публикует статью, в которой говорится, что новобранцы в украинской армии, вроде бы, имеются, а вот вооружения для них не хватает. Тут бы перелицевать на современную Украину либеральные стенания об «одной винтовке на троих», но про винтовку не решились, зато решились про военную технику.

В издании утверждается, что техники для новомобилизованных не хватает, вследствие чего механизированные бригады ВСУ командованию приходится превращать в пехотные. В качестве примера приводится 153-я отдельная пехотная бригада.

При этом утверждается, что сейчас в составе ВСУ «100 бригад», а новый закон о мобилизации может увеличить это число на 10 процентов.

Из материала:

Но увеличение численного состава ВСУ опережает её механизацию (моторизацию). Украинцам уже сейчас не хватает транспортных средств. А передвигаться на фронте на гольф-карах и идти на них в бой они не совсем готовы.

То есть, издание теперь раскручивает тему о том, что Украине нужно срочно помочь военной техникой, иначе мобилизованным придётся воевать «пешком».