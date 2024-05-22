Войти
ЦАМТО

На верфи Fincantieri спущен на воду второй корабль снабжения LSS для ВМС Италии

278
0
0
Источник изображения: Фото: Fincantieri

ЦАМТО, 21 мая. Итальянская компания Fincantieri сообщила о состоявшейся на предприятии в Кастелламмаре-ди-Стабия (Неаполь) церемонии спуска на воду корабля комплексного снабжения LSS (Logistic Support Ship), "Атланте".

"Атланте" является вторым кораблем комплексного снабжения, который будет передан ВМС Италии. Первый корабль серии, "Вулкано", был поставлен заказчику в 2021 году. Закладки киля "Атланте" состоялась 29 июня 2023 года. Планируется, что ВМС Италии он будет передан в 2025 году,

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LSS осуществляется в рамках реализуемой с начала 2015 года долгосрочной программы восстановления ВМС Италии. Программа первоначально предусматривала постройку универсального десантного корабля (УДК), до 10 патрульных кораблей PPA, двух скоростных многоцелевых кораблей для специальных операций и одного корабля обеспечения (LSS). Помимо строительства кораблей, Fincantieri обеспечит их обслуживание в течение первых десяти лет, обучение личного состава, поставку запасных частей, а также предоставит техническую документацию.

Контракты на строительство первого корабля обеспечения LSS и 6 патрульных кораблей PPA (с опционом еще на четыре) в мае 2015 года были подписаны от имени ВМС Италии европейской Организацией по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR) с консорциумом RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa), сформированным Fincantieri и Leonardo. УДК "Триест" был заказан в июле 2015 года. В ноябре 2015 года OCCAR заключила с RTI контракт на поставку седьмого корабля PPA, реализовав первый опцион к базовому соглашению.

Резка стали для строительства головного корабля комплексного снабжения, A5335 "Вулкано", началась в феврале 2016 года. Он был передан командованию ВМС Италии 12 марта 2021 года.

В декабре 2021 года OCCAR подписала с консорциумом RTI контракт стоимостью около 410 млн. евро (464 млн. долл., включая боевую систему) на строительство второго корабля LSS. Корабль строится на верфи в Кастелламмаре-ди-Стабия, а его поставка запланирована на 2025 год. Соглашение включает опцион на постройку третьего корабля серии с поддержкой в течение первых десяти лет эксплуатации.

LSS предназначен для материально-технического обеспечения кораблей флота в море, снабжения дизельным и реактивным топливом, продовольствием, боеприпасами, запчастями и пресной водой, выполнения ремонта и обслуживания вооружения и техники.

Длина корабля составляет 193 м, ширина – 24 м, водоизмещение – 27200 т. Судно оснащено ГЭУ типа CODLAD, может развивать максимальную скорость 20 узлов, дальность хода – 7000 морских миль на скорости 16 узлов, экипаж – 235 человек. LSS может быть оборудован нелетальным оружием. При необходимости корабль может обеспечить подачу на сушу электричества и питьевой воды. На борту будет располагаться полностью оборудованный госпиталь площадью около 800 кв. м с двумя операционными, рентгенаппаратом, компьютерным томографом, кабинетом стоматолога, двумя отделениями неотложной помощи, лабораторией, палатой интенсивной терапии, ожоговым кабинетом. Корабль также может служить базой для спасательных и ремонтных работ, использоваться для ведения разведки, РЭБ и управления войсками, позволяя принимать вертолеты и специальные суда. Проект предусматривает установку четырех станций пополнения запасов в море на бортах и одной в корме. Потенциально судно может использоваться в операциях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в гуманитарных миссиях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Компании
Fincantieri
Leonardo
OCCAR
Проекты
ИТ
ОНД
Похожие новости
15.07.2016
На верфи «Финкантьери» заложен киль корабля обеспечения LSS для ВМС Италии
22.07.2015
Начато строительство восьмого фрегата FREMM для ВМС Италии
10.12.2012
Многоцелевой фрегат класса FREMM
03.11.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
24.09.2010
Перспективы BAE Systems в Бразилии
22.05.2008
ГОСКОРПОРАЦИИ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.05 08:44
  • 2
Ростех начнет «выращивать» крупногабаритные детали для нового авиадвигателя ПД-35
  • 22.05 05:25
  • 4
Тяжелые БМП на базе танков с "царь-мангалами" спасут жизни наших бойцов
  • 22.05 05:06
  • 1517
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.05 01:21
  • 1
Отношения между Си Цзиньпином и Путиным выстроены на совесть (Financial Times, Великобритания)
  • 21.05 19:40
  • 2
Чего ожидать от Путина на втором шестилетнем президентском сроке (Fox News, США)
  • 21.05 17:07
  • 2
В России увеличили выпуск БМП-3
  • 21.05 02:17
  • 1
Премьер Моди: Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
  • 20.05 15:07
  • 1
В Московском командном училище изменили программу боевой подготовки с учетом опыта СВО
  • 20.05 14:55
  • 14
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 20.05 14:48
  • 1
В России разработали полимерную защиту от осколков
  • 20.05 14:27
  • 0
Зеленые береты собираются на Украину
  • 20.05 13:24
  • 159
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 20.05 11:35
  • 11
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 19.05 19:46
  • 2
КНДР провела первое испытание новой твёрдотопливной МБР «Хвасон-18»
  • 19.05 16:06
  • 11
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео