На верфи Fincantieri спущен на воду второй корабль снабжения LSS для ВМС Италии

ЦАМТО, 21 мая. Итальянская компания Fincantieri сообщила о состоявшейся на предприятии в Кастелламмаре-ди-Стабия (Неаполь) церемонии спуска на воду корабля комплексного снабжения LSS (Logistic Support Ship), "Атланте".

"Атланте" является вторым кораблем комплексного снабжения, который будет передан ВМС Италии. Первый корабль серии, "Вулкано", был поставлен заказчику в 2021 году. Закладки киля "Атланте" состоялась 29 июня 2023 года. Планируется, что ВМС Италии он будет передан в 2025 году,

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LSS осуществляется в рамках реализуемой с начала 2015 года долгосрочной программы восстановления ВМС Италии. Программа первоначально предусматривала постройку универсального десантного корабля (УДК), до 10 патрульных кораблей PPA, двух скоростных многоцелевых кораблей для специальных операций и одного корабля обеспечения (LSS). Помимо строительства кораблей, Fincantieri обеспечит их обслуживание в течение первых десяти лет, обучение личного состава, поставку запасных частей, а также предоставит техническую документацию.

Контракты на строительство первого корабля обеспечения LSS и 6 патрульных кораблей PPA (с опционом еще на четыре) в мае 2015 года были подписаны от имени ВМС Италии европейской Организацией по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR) с консорциумом RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa), сформированным Fincantieri и Leonardo. УДК "Триест" был заказан в июле 2015 года. В ноябре 2015 года OCCAR заключила с RTI контракт на поставку седьмого корабля PPA, реализовав первый опцион к базовому соглашению.

Резка стали для строительства головного корабля комплексного снабжения, A5335 "Вулкано", началась в феврале 2016 года. Он был передан командованию ВМС Италии 12 марта 2021 года.

В декабре 2021 года OCCAR подписала с консорциумом RTI контракт стоимостью около 410 млн. евро (464 млн. долл., включая боевую систему) на строительство второго корабля LSS. Корабль строится на верфи в Кастелламмаре-ди-Стабия, а его поставка запланирована на 2025 год. Соглашение включает опцион на постройку третьего корабля серии с поддержкой в течение первых десяти лет эксплуатации.

LSS предназначен для материально-технического обеспечения кораблей флота в море, снабжения дизельным и реактивным топливом, продовольствием, боеприпасами, запчастями и пресной водой, выполнения ремонта и обслуживания вооружения и техники.

Длина корабля составляет 193 м, ширина – 24 м, водоизмещение – 27200 т. Судно оснащено ГЭУ типа CODLAD, может развивать максимальную скорость 20 узлов, дальность хода – 7000 морских миль на скорости 16 узлов, экипаж – 235 человек. LSS может быть оборудован нелетальным оружием. При необходимости корабль может обеспечить подачу на сушу электричества и питьевой воды. На борту будет располагаться полностью оборудованный госпиталь площадью около 800 кв. м с двумя операционными, рентгенаппаратом, компьютерным томографом, кабинетом стоматолога, двумя отделениями неотложной помощи, лабораторией, палатой интенсивной терапии, ожоговым кабинетом. Корабль также может служить базой для спасательных и ремонтных работ, использоваться для ведения разведки, РЭБ и управления войсками, позволяя принимать вертолеты и специальные суда. Проект предусматривает установку четырех станций пополнения запасов в море на бортах и одной в корме. Потенциально судно может использоваться в операциях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в гуманитарных миссиях.