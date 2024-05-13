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Военное обозрение

Песков: Назначение Белоусова не затронет военную составляющую Минобороны, начальник ГШ Герасимов остаётся на своём посту

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Источник изображения: topwar.ru

Решение по смене министра обороны принял Владимир Путин, он решил, что ведомство должен возглавить гражданский человек, а не военный. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, назначение Белоусова на должность главы военного ведомства должно помочь открыть Министерство для инноваций и передовых идей. А самое главное - это необходимость вписать экономику силового блока в экономику страны, с чем может помочь Белоусов. Однако, на военную составляющую это назначение никак не повлияет, начальник Генштаба Валерий Герасимов продолжит свою деятельность.

Что касается военной составляющей, это назначение никоим образом не будет изменять нынешней системы координат, военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба, он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений пока не предусматривается

- заявил представитель Кремля.

Экс-министр обороны Сергей Шойгу уже назначен на пост секретаря Совбеза России, который покинул Николай Патрушев. Также Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству, которую вывели из-под руководства Минобороны и переподчинили напрямую президенту. За работу ФСВТС и будет отвечать Шойгу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Патрушев Николай
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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