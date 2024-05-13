Минобороны, ФСБ, МВД и СВР: кого Путин предложил назначить на должности глав силового блока. Главное

На пост главы Минобороны предложен Андрей Белоусов

Президент РФ Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова, до 7 мая 2024 года занимавшего должность первого вице-премьера, министром обороны РФ. Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны в течение почти 12 лет, назначен на пост секретаря Совета безопасности РФ вместо Николая Патрушева. Подробнее о кандидатах на должности глав силовых ведомств — в материале «Известий».

Кандидатура Андрея Белоусова на пост министра обороны: что известно

В воскресенье, 12 мая, президент РФ Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналистам объяснил, что «на поле боя сегодня побеждает тот, кто больше открыт для инноваций» и внедрения передовых идей.

Пресс-секретарь президента отметил, что бюджет Министерства обороны и силового блока, еще недавно был около 3%, а в самое последнее время он вырос до 6,7%.

«Это вместе со всеми силовыми ведомствами, среди которых Министерство обороны, понятно, занимает ключевые позиции, так как именно Министерство обороны отвечает за размещение всех заказов в промышленности. Это пока не критическая цифра, но мы постепенно приближаемся в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас, к ситуации середины 80-х годов, когда доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%. Это, еще раз повторяю, не критично, но это чрезвычайно важно, и это требует особого отношения. Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента», — заключил он.

Песков напомнил также, что военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба.

«Он (начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. — Ред.) продолжит свою деятельность, в этом плане изменений пока не предусматривается в настоящее время», — добавил представитель Кремля.

Что известно о назначении Шойгу секретарем Совета Безопасности

Сергей Шойгу, возглавлявший военное ведомство с 2012 года, уже назначен указом президента секретарем Совета Безопасности России. Песков рассказал, что в этой должности он будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС), а также станет заместителем российского лидера в комиссии по военно-промышленному комплексу.

«Он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия», — сказал Песков.

Что касается Николая Патрушева, ранее занимавшего пост секретаря Совбеза РФ, он перешел на другую работу, о его назначении будет объявлено в ближайшие дни, добавил Песков.

Кандидаты пост глав ФСБ, МВД и СВР

Посты глав Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, Службы внешней разведки, МЧС и ряда других силовых ведомств Владимир Путин предложил сохранить за прежними руководителями.

На должность министра внутренних дел предложен Владимир Колокольцев, на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александр Куренков Александр, должность директора Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин, а на должность главы Федеральной службы безопасности — Александр Бортников.

Биография Андрея Белоусова

Андрей Рэмович Белоусов, кандидатуру которого предложили на должность главы Минобороны, до 12 мая занимал пост помощника президента. Это один из наиболее эффективных менеджеров, автор программы «Цифровая экономика». Во время работы в администрации президента курировал вопросы, связанные с технологиями и импортозамещением. Потомственный экономист, его отец участвовал в разработке экономических реформ 1960-х.

В кабмине Дмитрия Медведева Белоусов был управляющим от России в Европейском банке реконструкции и развития. А в 2015 и 2017 годах возглавлял совет директоров «Роснефти».

Белоусов родился 17 марта 1959 года, в 1981 году окончил с отличием экономический факультет МГУ. По специальности — «экономист-кибернетик».

C 1981 по 1986 год работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР.

С 1986 по 2006 год был сотрудником Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР/Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН.

Также в 2000 году он стал внештатным советником премьер-министра и возглавил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Эти должности он совмещал до 2006 года.

С 2006 по 2008 год Андрей Белоусов занимал пост замминистра экономического развития и торговли, а с 2008 по 2012 год — пост директора Департамента экономики и финансов правительства.

В 2012-2013 годах был министром экономического развития.

С 2013 по 2020 год Андрей Белоусов занимал должность помощника президента, а в 2020 году был назначен первым вице-премьером.

Что известно о российском ВПК в 2024 году

Проведение широкомасштабных военных кампаний всегда приводит к увеличению доли военных расходов в бюджете государства. Специальная военная операция внесла коррективы в главный финансовый документ.

В октябре 2022-го Госдума приняла проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. После начала СВО в него были внесены коррективы. Расходы по разделу «Национальная оборона» в 2024 году составили 10,77 трлн рублей, или 6% ВВП страны. Планируется, впрочем, что в 2025-м они будут несколько снижены, до 8,53 трлн (4,5%) ВВП, а к 2026-му составят 3,7% ВВП.

Конечно не все деньги тратятся на производство и закупку вооружений, существенные средства уходят собственно на содержание армии (закупка топлива, медикаментов, продуктов питания и прочее), а также на резко возросшие социальные выплаты военнослужащим.

В этих условиях, как отмечает научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник, важнейшей задачей становится оптимизация использования средств.

«У нас и до начала СВО значительная часть машиностроения имела военное приложение. Доля оборонки резко возросла вместе с ростом производства вооружений и военной техники, причем в том числе — с использованием зарубежных комплектующих. Обозначенные 10,77 трлн — это почти треть доходов федерального бюджета, это огромная сумма. Ни у одного из Министерств таких сумм в распоряжении нет. В этой связи приоритетной задачей становится повышение финансовой эффективности работы оборонного ведомства. Первой, я думаю, задачей будет проведение аудита с целью оптимизации расходов. Без этого аудита говорить о каком-то долгосрочном планировании затруднительно», — пояснил эксперт.

В ходе выступления 2 февраля 2024 года Владимир Путин отметил, что за время специальной военной операции (СВО) российская оборонная промышленность совершила настоящий прорыв и трудовой подвиг, показала себя достойной великих предков. По его словам, объемы производства в ОПК растут постоянно, сотрудники предприятий выполнили приказ Родины и не подвели бойцов. Отметим, что в российском ВПК трудятся не менее 3 млн человек, или около 2% населения страны.