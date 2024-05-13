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В России оценили переданные ВСУ польские танки

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PT-91 Twardy . Фото: Ints Kalnins / Reuters
PT-91 Twardy . Фото: Ints Kalnins / Reuters.

Матвийчук: переданные ВСУ польские танки PT-91 Twardy основаны на Т-72

Танки PT-91 Twardy польского производства, которые передали Вооруженным силам Украины (ВСУ), основаны на конструкции советского Т-72М1. Возможности машины оценил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями».

«Этот танк — это плод от нашего танка Т-72. Конечно, какие-то модификации у него более-менее удачные, какие-то — нет. Но в общем-то это нормальный танк, приблизительно такой же уровень, как наш Т-72Б3. Но на Украине он будет гореть, как и другие западные танки. К критической ситуации его появление привести не может. Единственное, для нас это факт того, что Польша начала напрямую расходовать свои танки. Танк РТ — это детище польского производства», — сказал он.

Первые прототипы PT-91 разработали в 1993 году, а в 1995-м началось серийное производство машины. Танк получил гладкоствольное орудие калибра 125 миллиметров, который также используют в российских танках, и систему управления огнем СКО-1М «Драва» с тепловизором. Дополнительную защиту PT-91 обеспечивают 394 блока динамической защиты ERAWA.

Ранее в мае на Украине заметили доработанный PT-91, который получил массивный козырек для защиты крыши и бортов башни от дронов-камикадзе, решетчатые экраны и дополнительные блоки динамической защиты.

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Страны
Польша
Россия
Украина
Продукция
PT-91
Т-72
Т-72Б
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