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ТАСС

SpaceX планирует построить стартовый комплекс во Флориде для запуска 44 Starship в год

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Starship
Разрабатываемая компанией SpaceX многофункциональная, полностью многоразовая двухступенчатая система из сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship.
Источник изображения: SpaceX

Согласно планам компании, Starship сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Компания SpaceX собирается построить стартовый комплекс на своей площадке в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде, чтобы иметь возможность производить до 44 запусков корабля Starship в год. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации объявило, что в рамках процесса рассмотрения проекта оно подготовит соответствующее заявление о воздействии на окружающую среду в связи с планами SpaceX.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну, Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю.

Пока что все три попытки SpaceX запустить прототип Starship на околоземную орбиту заканчивались неудачей. 

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