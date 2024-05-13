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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы британского МИД Дэвида Кэмерона, призвавшего Запад продолжать "бороться с Путиным до победного конца".

Медведев отметил, что неплохо помнит Кэмерона еще с тех пор, как тот занимал должность главы правительства королевства и создавал впечатление "обычного мутного британца". По словам зампреда российского Совбеза, Кэмерон тогда был "радостно-глуповат" и явно упивался своей обретенной высокой государственной должностью. В то время он еще не был патентованным русофобом, каким является в настоящее время.

Сейчас же, занимая должность главы британского внешнеполитического ведомства, Кэмерон предоставил боевикам киевского режима возможность стрелять поставленными Лондоном ракетами куда те хотят.

Медведев подчеркнул, что поставляемые Киеву ракеты Storm Shadow/SCALP-EG управляется не военнослужащими ВСУ, а прибывшими на Украину британцами и французами и при определенных обстоятельствах ответ за такие действия полетит не только в Киев, но и в Лондон и Париж. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом. Такие атаки будут отрабатываться на запланированных учениях. И это стоит понимать даже таким не очень умным британским чиновникам, как Кэмерон, призывающим бороться с Путиным, иными словами, с Россией.

Ранее сообщалось, что Франция передала украинской армии подлежавшие утилизации дальнобойные ракеты SCALP, посчитав это "очень эффективным экономическим решением".