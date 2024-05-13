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ТАСС

В ВСУ смогут мобилизовать до 20 тыс. украинских заключенных и людей с судимостью

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Источник изображения: Anadolu via Reuters Connect

Глава Минюста Денис Малюська отметил, что многое будет зависеть от военно-врачебных комиссий

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут пополнить до 20 тыс. заключенных и людей, имеющих судимость. Такую цифру озвучил глава Минюста Украины Денис Малюська в интервью украинской службе Би-би-си.

"10-20 тыс. Точно не больше", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Малюська отметил, что многое будет зависеть от военно-врачебных комиссий. Кроме того, в каждом конкретном случае "следует определять, полезен ли тот или иной боец" для ВСУ.

Украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в пенитенциарной службе страны сообщало, что в ВСУ смогут мобилизовать не более 10-15 тыс. заключенных, но большую часть из них придется отправлять в армию принудительно. Источник также сообщил, что наказание отбывают около 28 тыс. человек, из которых нужно вычесть женщин, непригодных к службе в армии по состоянию здоровья, возрасту и статьям уголовного кодекса.

Ранее Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осужденных. Согласно документу, мобилизации будут подлежать все осужденные, за исключением "лиц, совершивших преступления против основ нацбезопасности, убийц, насильников, педофилов и совершивших ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков". В законопроекте также прописана процедура, предусматривающая согласие осужденных на мобилизацию и прохождение медкомиссии. В свою очередь командиры подразделений должны будут дать свое согласие на принятие таких новобранцев.

В Минюсте Украины давно высказывались за мобилизацию заключенных. Глава ведомства Денис Малюська анонсировал принятие подобного законопроекта до конца весны. По утверждению министра, тысячи заключенных готовы вступить в ряды украинской армии, а в целом можно призвать не менее 50 тыс. человек с судимостью. 

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