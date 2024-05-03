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ВМС Украины ввели в строй два бывших эстонских сторожевых катера

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Военно-морские силы Украины сообщили, что 2 мая 2024 года состоялась церемония ввода в их состав двух малых сторожевых катеров, переданных в порядке военной помощи Эстонией. Это ранее входившие в состав эстонского флота катера Р 01 Roland и P 02 Risto, построенные по проекту Patrol 18 WP эстонской судостроительной компанией Baltic Workboats AS (BWB) в Насва на острове Сааремаа (Эзель), которые теперь получили новые украинские названия Р 182 "Ірпінь" и Р 183 "Рені". О передаче этих катеров Украине в партнерстве с Данией министерство обороны Эстонии официально объявило 26 апреля, причем известно, что оба катера к тому времени уже были доставлены на Украину.

Один из двух полученных ВМС Украины малых сторожевых катеров Р 182 "Ірпінь" проекта Patrol 18 WP, переданных Эстонией, 02,05.2024 (с) ВМС Украины

Данные катера были построены компанией Baltic Workboats для ВМС Эстонии по проекту Patrol 18 WP по контракту, заключенному с Государственным центром оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK) в апреле 2020 года стоимостью 3,9 млн евро. Катера были спущены на воду в готовом виде и переданы ВМС Эстонии 10 декабря 2020 года и после прохождения испытаний были введены в состав эстонского флота в октябре 2021 года.

Данные катера аналогичны 14 катерам проекта Patrol 18 WP для полиции Омана, ранее построенным Baltic Workboats по контракту 2019 года. Проект катера 18 WP разработан и самой верфью и основан на использовании ранее запатентованного ею варианта так называемых водопрорезающих обводов носовой части "Wave-Piercing Bow". Катера для ВМС Эстонии имели длину 17,25 м, ширину 5,42 м и осадку 1,6 м. Двухвальная энергетическая установка состоит из двух дизельных двигателей Volvo D13 мощностиью по 745 кВт с редукторной трансмиссией ZF 665. Скорость полного хода составляет более 30 узлов, дальность плавания 260 миль на скорости 25 уз. Катера оснащены частичной противопульной защитой. Вооружение включает 12,7-мм дистанционно управляемую пулеметную установку FN Herstal Sea DeFNder на баке и два 12,7-мм пулемета М2 на ручных турельных установках.

Полученные ВМС Украины малые сторожевые катера Р 182 "Ірпінь" и Р 183 "Рені" - переданные Эстонией из состава эстонского флота катера Р 01 Roland и P 02 Risto, построенные по проекту Patrol 18 WP эстонской судостроительной компанией Baltic Workboats AS (BWB), 02.05.2024 (с) ВМС Украины

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Оман
Украина
Эстония
Компании
FN Herstal
Volvo
Проекты
2020-й год
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