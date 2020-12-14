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ВМС Эстонии получили два сторожевых катера национальной постройки

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10 декабря 2020 года на предприятии эстонской судостроительной компании Baltic Workboats AS (BWB) в Насва на острове Сааремаа (Эзель) состоялась передача военно-морским силам Эстонии двух построенных для них сторожевых катеров, получивших названия Р 01 Roland и P 02 Risto. Спущенные на воду в тот же день готовые катера в ближайшие месяцы будут проходить испытания и будут введены в строй в 2021 году.

Церемония спуска на воду и передачи ВМС Эстонии двух построенных на предприятии эстонской судостроительной компании Baltic Workboats AS (BWB) сторожевых катеров Р 01 Roland и P 02 Risto. Насва (остров Сааремаа), 10.12.2020 (с) министерство обороны Эстонии

Напомним, что государственный центр оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK) в апреле 2020 года заключил контракт стоимостью 3,9 млн евро с компанией Baltic Workboats на постройку для ВМС Эстонии двух сторожевых катеров. В итоге контракт был выполнен компанией всего за восемь месяцев.

Согласно министерству обороны Эстонии, основной задачей данных катеров будет "обеспечение военной защиты военных кораблей стран НАТО и стран-партнеров, посещающих Эстонию в море и в портах, также катера могут использоваться для идентификации иностранных судов", из чего можно сделать вывод, что катера предназначены в основном для противодиверсионой обороны. Также катера будут использованы для обеспечения боевой подготовки и для обучения личного состава.

Катера для ВМС Эстонии должны быть аналогичными 14 катерам для полиции Омана, заказанным у Baltic Workboats в конце 2019 года за 50 млн евро. Проект катера разработан и самой верфью и основан на использовании ранее запатентованного ею варианта так называемых водопрорезающих обводов носовой части "Wave-Piercing Bow". Катера имеют длину 18 метров и скорость более 30 узлов. Они оснащены частичной противопульной защитой. Вооружение пока не установлено, но должно составить дистанционно управляемую установку неназываемого типа на баке и два 12,7-мм пулемета на турельных установках (сообщается, что дистанционно управляемые установки уже приобретены).

Baltic Workboats имеет более 200 занятых и ведет активное строительство катеров и малых судов для гражданских и "силовых" заказчиков, в том числе на экспорт, поставив за 20 лет существования до 220 единиц заказчикам из 30 стран. В частности, катера поставлялись береговой охране и таможне ФРГ и другим немецким правоохранительным ведомствам. В 2018 году Baltic Workboats сдала Полицейской и пограничной службе Эстонии 260-тонный 44,6-метровый цельноалюминиевый патрульный корабль PVL-203 Raju. Возможности верфи позволяют строить суда длиной до 100 метров.

Церемония спуска на воду и передачи ВМС Эстонии двух построенных на предприятии эстонской судостроительной компании Baltic Workboats AS (BWB) сторожевых катеров Р 01 Roland и P 02 Risto. Насва (остров Сааремаа), 10.12.2020 (с) министерство обороны Эстонии

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