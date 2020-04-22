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Для ВМС Эстонии заказаны два сторожевых катера национальной постройки

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Государственный центр оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK) 17 апреля 2020 года сообщил, что заключил контракт стоимостью 3,9 млн евро с эстонской судостроительной компанией Baltic Workboats AS (BWB, расположена в Насва на острове Сааремаа) на постройку для ВМС Эстонии двух 18-метровых сторожевых катеров. Катера должны быть поставлены в 2021 году.

Проектное изображение 18-метрового сторожевого катера, две единицы которых эстонская судостроительная компания Baltic Workboats AS построит для ВМС Эстонии (с) Baltic Workboats AS / министерство обороны Эстонии

Министр обороны Эстонии Юрий Луйк прямо заявил, что заказ катеров призван "поддержать экономику и народ страны, когда они выйдут из кризиса". В свою очередь председатель правления Baltic Workboats AS Маргус Ванасел заявил: "Это очень важное соглашение для нас в такое трудное время, и мы очень благодарны, что эстонское государство сделало смелый шаг и обратилось напрямую к местному производителю. Такие заказы создают нам необходимую ссылку для участия в закупках оборонной промышленности в других частях мира и, таким образом, для увеличения экспорта Эстонии".

Министерство обороны Эстонии сообщает, что основной задачей заказанных катеров будет "обеспечение военной защиты военных кораблей стран НАТО и стран-партнеров, посещающих Эстонию в море и в портах, также катера могут использоваться для идентификации иностранных судов", из чего можно сделать вывод, что катера предназначены в основном для противодиверсионой обороны.

Катера для ВМС Эстонии должны быть аналогичными 14 катерам для полиции Омана, заказанным у Baltic Workboats в конце 2019 года за 50 млн евро. Проект катера разработан и самой верфью и основан на использовании ранее запатентованного ею варианта так называемых водопрорезающих обводов носовой части "Wave-Piercing Bow". Заявлено, что катера для ВМС Эстонии будут иметь скорость более 30 узлов и должны быть вооружены двумя 12,7-мм пулеметами с возможностью дополнительной установки дистанционно управляемого боевого модуля.

Baltic Workboats имеет более 200 занятых и ведет активное строительство катеров и малых судов для гражданских и "силовых" заказчиков, в том числе на экспорт, поставив за 20 лет существования 215 единиц заказчикам из 30 стран. В частности, катера поставлялись береговой охране и таможне ФРГ и другим немецким правоохранительным ведомствам. В 2018 году Baltic Workboats сдала Полицейской и пограничной службе Эстонии 260-тонный 44,6-метровый цельноалюминиевый патрульный корабль PVL-203 Raju. Возможности верфи позволяют строить суда длиной до 100 метров.

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Страны
Германия
Оман
Эстония
Проекты
2020-й год
NATO
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