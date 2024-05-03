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Военное обозрение

Опубликованы кадры передвижной линии обороны ВС РФ в ДНР из более чем 2000 вагонов

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Источник изображения: topwar.ru

Одним из самых весомых достижений ВС РФ в плане построения обороны по праву считается легендарная «линия Суровикина». Именно об это масштабное укрепление вдребезги разбилось прошлогоднее широко разрекламированное контрнаступление ВСУ.

Между тем на фоне вышеупомянутого рубежа как бы в стороне осталось еще одно уникальное оборонительное сооружение, получившее название «царь-поезд».

В видео, опубликованном российскими околовоенными ТГ-каналами, рассказывается о передвижной линии обороны, состоящей из более чем 2000 железнодорожных вагонов и растянувшейся на 30 км от Еленовки до Волновахи в ДНР.

Весьма необычный оборонительный рубеж был создан нашими военными еще в середине прошлого года. Данное сооружение должно было помочь предотвратить глубокий прорыв ВСУ на Донецком направлении, если бы в Киеве выбрали его в качестве приоритетного в ходе своего контрнаступления.

Источник изображения: topwar.ru

Как рассказал автор ролика, в огромный железнодорожный состав встроены несколько локомотивов, которые постоянно двигались. Таким образом, преодолеть импровизированную линию обороны не представлялось возможным не только для военной техники войск противника, но и для личного состава.

При этом, с его слов, вагоны и локомотивы подвижного оборонительного рубежа сцеплены таким образом, что даже в случае падения они не могут отсоединиться и разорвать сплошное заграждение.

Источник изображения: topwar.ru

К счастью, в связи с крайне затруднительным положением, которое сложилось у ВСУ на Донецком фронте, уникальная линия обороны «на колесах» едва ли будет использована нашими военными по назначению.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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