Макрон допустил отправку войск на Украину по ее просьбе, если РФ прорвет линию фронта

ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, если ВС РФ прорвут линию фронта.

"Если бы русские прорвали линию фронта, если бы поступил [соответствующий] запрос Украины - чего сегодня нет, - у нас были бы легитимные [основания] задать себе этот вопрос (об отправке войск - прим. ТАСС)", - сказал он в интервью журналу The Economist.

По словам французского лидера, "многие страны <...> поняли" подход Парижа и согласились с его позицией по этому вопросу, "с тем, что она хороша". Так он прокомментировал свое заявление, сделанное по итогам посвященной Украине конференции в Париже, о том, что не стал бы однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции.