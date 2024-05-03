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ТАСС

Макрон допустил отправку войск на Украину по ее просьбе, если РФ прорвет линию фронта

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Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие сил специального назначения Франции в Сирии.
Источник изображения: www.strategic-culture.org

ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, если ВС РФ прорвут линию фронта.

"Если бы русские прорвали линию фронта, если бы поступил [соответствующий] запрос Украины - чего сегодня нет, - у нас были бы легитимные [основания] задать себе этот вопрос (об отправке войск - прим. ТАСС)", - сказал он в интервью журналу The Economist.

По словам французского лидера, "многие страны <...> поняли" подход Парижа и согласились с его позицией по этому вопросу, "с тем, что она хороша". Так он прокомментировал свое заявление, сделанное по итогам посвященной Украине конференции в Париже, о том, что не стал бы однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. 

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