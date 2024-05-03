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Военное обозрение

Индия и Россия готовят в Арктике совместный исследовательский проект, сравнимый по масштабу с МКС

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Источник изображения: topwar.ru

Серия рабочих встреч представителей индийских и российских научных кругов должна начаться в самое ближайшее время. Это связано с тем, что Индия и Россия готовят в Арктике совместный исследовательский проект, сравнимый по своему масштабу с Международной космической станцией (МКС).

Такое сообщение сделал журналистам агентства ТАСС руководитель Арктического и антарктического научно-исследовательского института (Россия) Александр Макаров.

Перед этим ученый посетил с визитом город Васко-да-Гама в индийском штате Гоа, где встретился с коллегами из местного Национального центра полярных и океанических исследований.

В беседе с представителями СМИ Макаров упомянул о серьезном научно-исследовательском проекте, который реализуется на дрейфующей полярной станции «Северный полюс». В распоряжении российских ученых есть ледостойкая платформа, оснащенная самыми современными техническими средствами и оборудованием. Это уникальное судно представители науки используют для проведения исследовательских работ за полярным кругом.

Мы пригласили индийских коллег присоединиться к исследованиям

- сообщил руководитель российского научного учреждения.

По словам ученого, Индия проявляет интерес к Арктике из-за того, что масштабные климатические изменения в этом регионе оказывают значительное влияние на всю нашу планету. В частности, они существенно влияют на условия ведения сельскохозяйственных работ в Индии.

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Страны
Индия
Россия
Проекты
Арктика
МКС
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