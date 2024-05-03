Эксперт считает, что Украина не может внедрить получаемое оружие в свою боевую систему

Пуск противотанковой управляемой ракеты TOW из полученной от США боевой машины пехоты M2A2 ODS-SA Bradley вооруженных сил Украины в ходе боевых действий в Запорожской области, август 2023 года.

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Проблема Украины обусловлена трудностями с интеграцией получаемого от Запада оружия в ее боевую систему. Такое мнение выразил бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо.

"Проблема заключается не в количестве или качестве оружия, а в том, как оно интегрировано в боевую систему. И это то, что украинцам не удалось сделать. Они получили оружие, использовали его, но делали это в полном отрыве от доктринальной системы ", - заявил он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, отметив, что вооружения должны использоваться адекватно и эффективно.

Он также подчеркнул, что системы не должны использоваться по отдельности, необходимо, чтобы все оружие было "интегрировано в одну концепцию". Неспособность украинской стороны сделать это, позволила России разработать контрмеры против всего оборудования, что есть у Украины, добавил Бо.