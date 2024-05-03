Войти
ТАСС

Эксперт считает, что Украина не может внедрить получаемое оружие в свою боевую систему

140
0
0
Пуск противотанковой управляемой ракеты TOW из полученной от США боевой машины пехоты M2A2 ODS-SA Bradley вооруженных сил Украины в ходе боевых действий в Запорожской области, август 2023 года
Пуск противотанковой управляемой ракеты TOW из полученной от США боевой машины пехоты M2A2 ODS-SA Bradley вооруженных сил Украины в ходе боевых действий в Запорожской области, август 2023 года.
Источник изображения: социальные сети

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Проблема Украины обусловлена трудностями с интеграцией получаемого от Запада оружия в ее боевую систему. Такое мнение выразил бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо.

"Проблема заключается не в количестве или качестве оружия, а в том, как оно интегрировано в боевую систему. И это то, что украинцам не удалось сделать. Они получили оружие, использовали его, но делали это в полном отрыве от доктринальной системы ", - заявил он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, отметив, что вооружения должны использоваться адекватно и эффективно.

Он также подчеркнул, что системы не должны использоваться по отдельности, необходимо, чтобы все оружие было "интегрировано в одну концепцию". Неспособность украинской стороны сделать это, позволила России разработать контрмеры против всего оборудования, что есть у Украины, добавил Бо. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
20.09.2007
В преддверии открытия международной авиационной выставки "Авиэйшн экспо Чайна-2007"
23.08.2007
Контракты МАКСа
21.06.2007
Новый украинско-российский Ан-148 продемонстрировал свои летные характеристики на авиасалоне во Франции
18.04.2007
Седьмой "Гидроавиасалон" пройдет в Геленджике 4-7 сентября 2008 года
14.03.2007
Для украинского МЧС будет создан парк специальных самолетов и вертолетов - президент "Мотор Сич"
17.01.2007
Аэронавты XXI века
13.01.2007
Истребители могут посадить сенатора
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.05 02:27
  • 1138
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.05 01:15
  • 52
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 02.05 20:46
  • 6
Индийская дальнобойная противолодочная ракета SMART
  • 02.05 20:43
  • 119
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.05 20:33
  • 27
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 02.05 20:11
  • 30
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 02.05 19:58
  • 4
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
  • 02.05 19:51
  • 1252
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.05 19:50
  • 27
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 02.05 13:15
  • 1
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
  • 02.05 12:43
  • 2
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 02.05 11:59
  • 6
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 09:47
  • 15
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 02.05 09:19
  • 8
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК