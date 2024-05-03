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ТАСС

В Киеве признали, что Россия лучше Запада наладила военное производство для целей СВО

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Источник изображения: Андрей Ратмиров/ ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Россия эффективнее стран Запада справляется с налаживанием военного производства для нужд ведения боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). С таким признанием выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Когда я смотрю, чего Россия достигла в деле восстановления производства оборонно-промышленной базы и чего к настоящему времени достиг весь Запад, мы должны взглянуть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях", - сказал он в интервью журналу Foreign Policy. "За два года войны Россия стала более эффективной в производстве оружия, чем весь альянс Запада", - добавил министр.

Так, Кулеба утверждает, что западные вооружения не поступают в нужных властям Украины объемах. "Что действительно имеет значение во время войны, это не только количество и качество того, что поставляют, но и время [на поставки оружия]. К сожалению, я должен признать, что союзники Украины не поспевают за расписанием, несмотря на попытки - некоторые предпринимают большие усилия", - подчеркнул министр.

В частности, Кулеба отмечает нехватку боеприпасов в украинской армии. "По сути украинские солдаты "голодают" из-за недостатка артиллерийских снарядов. И в конце концов их обстреливают, и их позиции уничтожаются", - информировал он.

В Киеве неоднократно заявляли, что ВС Украины сталкиваются с дефицитом боеприпасов и снарядным голодом. Власти страны просят союзников увеличивать и ускорять поставки вооружений, а также пытаются переложить на них ответственность за провалы украинских войск. В свою очередь западные партнеры, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, признают, что не могут покрыть все потребности Киева в боеприпасах. 

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Страны
Россия
Украина
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