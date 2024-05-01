The Wall Street Journal: В НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в страну альянса

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Хотя в Киеве упорно продолжают твердить, что после Украины Россия пойдёт на страны НАТО, в альянсе считают, что подобное развитие событий в обозримом будущем маловероятно, пишет американское издание The Wall Street Journal. При этом издание ссылается на специалистов по планированию НАТО.

Однако есть чиновники в альянсе, которые допускают возможность столкновения тех или иных стран-членов с Россией через несколько лет. Некоторые из них опасаются, что Россия может спровоцировать напряжённость, например, в странах Прибалтики, делая ставку на русскоязычное население, и использовать это как предлог для вмешательства.

The Wall Street Journal указывает на особенно уязвимое положение Латвии, которая граничит с Россией и союзной ей Белоруссией. Кроме того, здесь треть населения русские. Газета напоминает, что в марте альянс провёл специальные учения в Латвии, на которых отрабатывались действия на случай пересечения границы российскими войсками.

Издание отмечает, что в НАТО нет согласия на этот счёт и ряд стран, особенно средиземноморских, например, Турция, больше обеспокоены региональными конфликтами и нелегальной миграцией, чем угрозой со стороны России.

Ранее украинский президент Зеленский призвал Запад как можно больше помогать Киеву, так как, если он проиграет, Россия якобы пойдёт в Прибалтику, Польшу и Германию.